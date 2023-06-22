KAYSERİ AA- Albayrak Grubunun, İslam sanat geleneğini yaşatma, özgün eserlerle bu zincire yeni halkalar ekleme düşüncesiyle 9 yıldır sürdürdüğü ve bu seneki teması "Kelime-i Tevhid" olan sergi, Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, kültür ve sanat şehri Kayseri'de tarihi bir mekanda sergiye ev sahipliği yapmaktan memnuiyet duyduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Albayrak Grubunun, ilkeli, her zaman Hakk'ın yanında, dimdik duran bir anlayış içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Serginin kentte açılmasından mutluluk duyduklarını dile getiren Büyükkılıç, tüm sanatseverleri sergiyi görmeye davet etti.

Albayrak Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri de hat sergisini Türkiye'nin farklı yerlerinde sanatseverlerle buluşturmaya devam ettiklerini belirtti.

İslam'ın, ilmin, bilimin öncülüğünü yapan bir din olduğuna dikkati çeken Sivri, "Biz hat sanatının da öncüsü olduğunu Albayrak Grubu olarak ispat etmek, anlatmak ve desteklemek için hem hattatlarımıza öncülük ediyoruz hem de sanatseverlere bu eserleri ulaştırıyoruz. Kelime-i Tevhid İslam inancının bir temelidir. Bu eserlerimizi 13 hattat burada yorumladı. Sergimiz 11 Temmuz'a kadar açık olacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi.

Sergiyi hazırlayan sanatçılar arasında Seyid Ahmet Depeler, Davut Bektaş, Savaş Çevik, Osman Özçay, Abdurrahman Depeler, Hakan Arslan, Mehmed Özçay, Sami Naddah, Şahryanşah Siracuddin, Casim Muhammed Mirac, Mustafa Parıldar, Muhammed Yaman ve Serkan Selalmaz yer alıyor.

Serginin "Kelime-i Tevhid" konulu 2023 eserleri, geçmiş yıllardaki eserlerle "ketebe.org" adresinden incelenebiliyor.