Görüntülerde bir genç kediyi aldı ve boğulup boğulmayacağını görmek için yüksek bir bölgeden göle fırlattı. Eğilerek kedinin düştüğü zor durumu izleyen genç güldüğü bu videoyu sosyal medyada paylaştı. Hayvanseverleri ayağa kaldıran bu videoya tepkiler sürüyor.

BÜYÜK TEPKİ VAR

İngiltere'de meydana gelen olayda İngiliz polisi, görüntülerdeki iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sosyal medya kullanıcıları, video için görüşlerini paylaşırken birisi, “Umarım bunlar utandırılır ve iyi bir ceza alırlar.” derken başka biri de “Bu aslında hapis cezasını hak ediyor.” dedi.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN