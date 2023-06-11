İSTANBUL- Royal Society Open Science’da yayımlanan çalışmada, evcil kedilerin hem Avrupa hem de Afrika yaban kedilerinden daha küçük kafataslarına (bu daha küçük beyinlere işaret eder) sahip olduğu doğrulandı.



Araştırmacılar; kedigillerin evcilleştirilmesinde doğal seçilimin uysallık için, uyarılabilirlik ve korkuyla bağlantılı olan daha az nöral krest hücresi üretimine yol açtığını ve bunun da daha küçük kafatası ve beyin boyutuna katkıda bulunduğunu aktardılar. Ekip, ayrıca vahşi ve evcil kedilerin melezlerini de inceledi ve beyin boyutlarının diğer iki grubun ölçümleri arasında kaldığını buldu. Araştırmacılara göre bu bulgu, kedilerin beyinlerinin boyutundaki değişikliklerin evcilleştirmeden kaynaklandığının bir başka göstergesi.



Çalışmanın sonuçları tamamen yeni olmasa da evcilleştirme teorileri üzerinde çalışan bilim insanlarına yorumlamaları için taze veriler sağlıyor. Daha fazla tür üzerinde yapılacak ileri çalışmaların, evcilleştirmenin kediler üzerindeki diğer etkilerini daha iyi anlamamıza yardımcı olabileceği de çalışmada belirtiliyor.

HABER: EMİR YÜCEL