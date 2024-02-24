Trendyol Süper Lig'in 27. haftası Mondihome Kayserispor ile MKE Ankaragücü karşılaştı.

İlk yarı

7. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Cardoso'nun ceza sahasına ortasında topu MKE Ankaragücü defansı uzaklaştırmak istedi. Ceza sahasında topu önünde bulan Morte'nin vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

18. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Nazon'un sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

45. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Tolga Ciğerci'nin pası ile sağ kanattan ceza sahasına girip kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kalan Bassogog'un vuruşunda top ağlara gitti, ancak ofsayt gerekçesiyle gol sayılmadı. Daha sonra VAR'ın devreye girmesi ile pozisyonun ofsayt olmadığı belirtilerek gol verildi: 0-1.

45+4. dakikada Ankara ekibi farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan ceza sahasına giren Chatzigiovanis'in pasında, Efkan Bekiroğlu topu ağlara gönderdi: 0-2.

Maçın ilk yarısı MKE Ankaragücü'nün 2-0 üstünlüğü ile bitti.

İkinci yarı

53. dakikada Kayseri ekibi farkı 1'e indirdi. Gökhan Sazdağı'nın pası ile ceza sahasında kaleci Bahadır Han Güngördü ile karşı karşıya kalan Nazon'un yerden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

61. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Chatzigiovanis'un sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

62. dakikada Kayseri ekibi beraberliği yakaladı. Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Bahadır Han Güngördü çeldi. Jeanvier'in ceza alanında önüne gelen topa sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

84. dakikada sol kanattan gelişen MKE Ankaragücü atağında, Moreira'nın pası ile ceza alanının hemen dışında topa buluşan Tolga Ciğerci'nin sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt iki hamlede meşin yuvarlağa sahip olabildi.

90+3. dakikada Kayserispor 2-0 geriye düştüğü maçta öne geçti. Sağ kanattan Gökhan Sazdağı'nın ceza sahasına ortasında Mane'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.

Maç, Mondihome Kayserispor'un 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.