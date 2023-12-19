Haber: Damla Oya Erman

Bu değerli eserler, Jan Willemsz van der Pluym ve eşi Jaapgen Caerlsdr'ın tasvirleri olup, neredeyse iki yüzyıl boyunca özel bir aile koleksiyonuna kaybolmuştu. 11.2 milyon pound (14.2 milyon dolar) değerindeki tablolar, kapsamlı bir araştırmanın ardından Rembrandt'ın eserlerinin bir parçası olarak kabul edilerek Rijksmuseum'da uzun vadeli bir sergileme için yer aldı.

Jonathan Bikker, müzenin 17. yüzyıl Hollanda resimleri küratörü, "Bunu görebilmek inanılmaz. Çok az bilinen eserler neredeyse hiç olmaz. Onları sergileme imkanına sahip olmak istedik" dedi.

Bu 19.9 x 16.5 santimetre boyutundaki tablolar, 1635 yılında Amsterdam'un en çok aranan portre ressamlarından biri olan Rembrandt tarafından muhtemelen Jan ve Jaapgen çiftine bir iyilik olarak yapıldı. Portreler, sanatçının aile dostları olan bu çiftin büyük kopyalarının daha sonradan yapılması amacıyla, o dönemde Amsterdam'a ziyaretleri sırasında çizilmiş olabilir.

Jan Willemsz van der Pluym ve Jaapgen Caerlsdr'nin 69 ve 70 yaşlarındaki tasvirleri, Rembrandt'ın aile çevresine olan katkıları nedeniyle Rijksmuseum'a uzun vadeli bir kredi ile verildi.