KAYA İÇİNDE BİR ŞAHESER: GÜMÜŞLER MANASTIRI

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Binlerce yıl öncesinin mimarisi ve sanatıyla, kaya içerisine oyularak inşa edilmiş bir şaheser. Ülkemizde adını yeterince duyuramamış olsa da halen daha çözülememiş esrarengiz yapıtları, ilginç yaşam öyküleri, muhteşem mimarisi, eşsiz sanatsal özellikleriyle Gümüşler manastırı; ülkemiz için muhteşem bir hazine. Değerlendirebilme adına yüksek temennilerimizle, buyrunuz bu şaheserin gizemli yolculuğuna....

NİĞDE İLİ GÜMÜŞLER KASABASINDA

Bu muhteşem güzellik Niğde ili Gümüşler kasabasında bulunuyor. Niğde il merkezine yaklaşık 9 km. Gibi çok yakın bir konumda bulunan manastıra, il merkezinden kalkan dolmuşlarla bile ulaşmak son derece kolay.

DEVASA BİR KAYA KÜTLESİNİN İÇİNE

Gümüşler manastırı; Ortaçağ’da tahmini MS.10. ile 13. yüzyılda günümüz koşullarında dahi muhteşem bir sanatsal ustalık ve zerafetle büyük bir kaya kütlesinin içerisine oyularak ve yontularak bir şehir, sonrasında ise bu manastır yapılmıştır.

1962 YILINDA KEŞFEDİLMİŞ

Osmanlı imparatorluğu döneminde, Gayrimüslimler tarafından ibadet amaçlı kullanılan manastır; Cumhuriyet sonrasında gerçekleştirilen nüfus mübadelesi sonrasında işlevini kaybetmiştir. Yaklaşık 40 yıl kadar, atıl bir durumda kalan manastır kompleksi, 1962 yılında turizm ve kültür amaçlı çalışmalar kapsamında keşfedilmiş ve İngiliz arkeologlar tarafından kazı çalışmalarına başlanmıştır.

BÖLGEDE GÜMÜŞ YATAKLARI VAR

Manastıra ve köye ismini veren Gümüş; bölgede önemli bir yer altı kaynağı durumundadır. Eski çağlardan bu yana bölgede, gümüş çıkarılmış ve ticareti yapılmıştır. Osmanlı devleti döneminde de köye Eski Gümüşler kasabası ismi verilmişti.

İBADET VE MİSYONERLİK AMAÇLI

Gümüşler manastırının, Anadolu topraklarında, Hristiyanlık dininin yasak olduğu paganizm döneminde ibadet ve Hristiyan rahipler tarafından misyonerlik çalışmaları için yapıldığı düşünülmektedir.

DEHLİZLERDE GİZEMLİ BİR YOLCULUK

Gümüşler manastırı gezinizi macera dolu kılacak unsurlardan biri de ince ve uzun bir hatta inşa edilen dehlizler. Gizemli bir dünyanın kapısını sizlere açacak bu dehlizlerde, antik dünyanın havasını soluyun.

ÇOK FONKSİYONLU YAŞAM ALANLARI

Gümüşler manastırında her biri apayrı incelik ve ustalıkta inşa edilmiş adeta bir mimari zeka ürünü yaşam üniteleri bulunmaktadır. Manastıra giriş, bir avludan sağlanmaktadır. Manastır içerisinde mezarlar, depo üniteleri, ibadet mekanları, şarap yapım ve muhafaza bölümleri, haberleşme amaçlı kullanılan delikler, dehlizler, kalem ve taş oyma işçiliğinin en güzel örneklerini yansıtan fresk ve motifler bulunmaktadır.

CEBRAİL VE MİKAİL FRESKLERİ

Gümüşler manastırının en etkileyici sanatsal özelliklerinden biri de dört büyük melekten Cebrail ve Mikail’i tasvir ettiğine inanılan fresklerdir. Manastır ziyaretinizde bu etkileyici freskleri görmeden, sanatsal zerafetine dikkat etmeden sakın ayrılmayın.

GÜLÜMSEYEN MERYEM ANA FRESKİ DÜNYADA TEK

Gümüşler manastırında öyle bir eser var ki bu eser dahi tek başına Gümüşler manastırı’nın dünya çapında tanınması için yeterli olsa gerek. Meryem ana freski, genelde katedral ve kiliselerde, durgun ve mahzun resmedilmişken, Gümüşler Manastırı’nda dünyada belki bir ilk olarak gülümserken sembolize edilmektedir.

Fresk dikkatle incelendiğinde, hangi yöne bakılırsa bakılsın o yöne doğru gülümseyen kucağında bebek İsa ile Meryem görülmektedir.





ENFES NİĞDE TAVASININ, ELMASININ, PATATESİNİN TADINA MUTLAKA BAKIN

Gümüşler Manastırı’na kadar gelmişken, Anadolu’nun bereketli toprakları Niğde’de yetişen enfes elmanın, patatesin ve damağınızda bambaşka bir lezzet bırakacak Niğde tavasının tadına bakmadan sakın ayrılmayın.

KAYA İÇİNDE BİR ŞAHESER GUMUSLER MANASTIRI’NA YELKEN AÇIN

İnşallah başka bir güzellik rotasında buluşabilmek dileğiyle; özgürlüğünüzü alın ve muhteşem görünümüyle sizi heyecanlandıracak, biraz da ürpertecek macera dolu bir gezi için kaya içinde bir şaheser Gümüşler Manastırı’na yelken açın, hep seyahatte kalın.

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