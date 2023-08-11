Ankara

Bu sene, önceki yıllara oranla yağışlardaki artış, çoğu ilde olduğu gibi başkentte de tarlalardaki verimi arttırdı.

Ürünün bol olduğu tarlalarda çiftçiler, daha fazla mesai harcayarak mahsulü zamanında hasat etmeye çalışıyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ise özellikle de sıcağın en etkili olduğu öğlen saatlerinde çiftçilere zor anlar yaşatıyor.

Gölbaşı ilçesine bağlı Karaali ve çevredeki mahallelerde çiftçilik yapan vatandaşlar, sıcaktan etkilenmemek için sabah erken saatlerde kalkarak serin havada tarlalarında hasat yapıyor.

Çiftçiler, öğlen saatlerinde mola verip ardından akşam saatlerinde yeniden mesaiye başlayarak tarladan biçerdöver ile biçtikleri arpa ve buğdayı kamyon ve traktörlerle taşımaya başlıyor.

"Bu sene daha fazla mesai harcıyoruz"

Çiftçi Bekir Özdemir, sıcak havada güneşin altında çalışmanın zor olduğunu söyledi.

Yağışların bol olmasıyla bu sene daha fazla mesai harcadıklarını anlatan Özdemir, "Bu sene 350 dönüm arazi ektim. Sabah namazını kılıp, erken saatlerin serinliğinde yola çıkıyoruz. Güneş çıkınca, öğlen eve gelip uyuyup dinleniyor, akşam serinliğinde tekrar çalışmaya başlıyoruz." dedi.

"Bazen gece yarılarına kadar çalışıyoruz"

Dedesine hasat için yardıma gelen Yasin Orhan ise sıcaktan etkilenmemek için sabah veya akşam serinliğinde çalıştıklarını söyledi.

Akşam saatlerinde çalışmanın daha rahat olduğunu dile getiren Orhan, şunları kaydetti:

"Havalar şu dönem biraz sıcak geçiyor. Gündüz serinliğinde çalışıp öğlen dinleniyoruz. Akşam tekrar serinde çalışarak hasadı vaktinde bitirmeye çalışıyoruz, hatta bazen gece yarılarına kadar çalışıyoruz ki iş, sabah, öğlen sıcağına kalmasın diye. Bu yıl arpa ve buğday ektik, yağışlar da bayağı bol oldu beklenenden, daha çok ürün oldu bundan dolayı da çok mutluyuz."

AA