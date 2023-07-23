Haber: Damla Oya Erman

Avrupa Seyahat Komisyonu'na göre, Avrupalı turistlerin yaz ve sonbaharda Akdeniz destinasyonlarına seyahat etmeyi planlayan kişi sayısı, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %10 düşmüş durumda.

İspanya, İtalya, Fransa, Hırvatistan ve Yunanistan hala en popüler destinasyonlar olsa da, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, İrlanda ve Danimarka gibi yerler, yaklaşık 6.000 kişilik bir ankete dayanarak bu ay Brüksel merkezli Avrupa turizm kuruluşları birliği tarafından yapılan açıklamada "popülerlikte artış yaşamışlar" denildi. "Bu, turistlerin daha az kalabalık destinasyonları ve daha ılıman sıcaklıkları tercih etmeye başlamalarına bağlanabilir," dedi birlik.

Bu yazın aşırı sıcakları geçen yılki kavurucu sıcakların ardından gelmektedir. Gelecek yıllarda daha serin tatil noktalarına olan eğilim, özellikle ekonomileri büyük ölçüde turizme dayanan Akdeniz kıyısındaki ülkeler için kötü haber olacaktır.

Geçen yıl, seyahat ve turizm sektörü, Yunan ekonomisinin %18.5'ini ve İtalya'nın %10'un üzerindeki kısmını oluşturuyordu, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi'ne göre.

Tatil yeri seçerken Avrupalılar için hala en önemli düşünce hoş hava koşullarıdır ve ankete katılanların %7.6'sı Avrupa seyahatleri sırasında aşırı hava koşullarının en büyük endişeleri olduğunu söyledi.

Seyahat verileri sağlayan bir şirket olan ForwardKeys'teki bir sözcü, bu ay kıta Avrupa'sındaki sıcak hava dalgalarının sonucunda İngiliz gezginler arasında "daha serin ve daha kuzey destinasyonlarına olan tercihte bir değişim olduğunu" söyledi. "Bu, artan sıcak hava dalgalarının İngiliz gezginleri bu yaz daha ılıman sıcaklıklara sahip son dakika destinasyonları aramaya yönlendirdiğini gösteriyor," dedi sözcü.

ForwardKeys'te kıdemli bir araştırmacı olan Olivier Ponti, Birleşik Krallık'taki çevrim içi aramalarda Temmuz ve Ağustos aylarında Güney Avrupa'ya yapılan uçuş aramalarının Temmuz başında %62'den %58'e düştüğünü belirtti. Aynı zamanda, kuzey Avrupa destinasyonlarına yönelik çevrim içi aramalar %3 artarak %10'a ulaştı.

Sıcak hava dalgası "henüz yeni başlamış durumda"

İtalya, İspanya, Türkiye ve Yunanistan, günlerdir kesintisiz bir şekilde aşırı sıcaklıkla karşı karşıya kaldı, ancak Avrupa Uzay Ajansı geçtiğimiz hafta bir açıklama yaparak sıcak hava dalgasının "henüz yeni başladığını" konusunda uyardı.

Salı günü, Roma'da yer yüzeyi sıcaklığı -yani zeminin dokunma hissine göre- 45 derece ve Kıbrıs'ın Nikosia kentinde ve Sicilya, İtalya'daki Catania kentinde 50 dereceye ulaştı. "İklim değişikliği etkisini gösterdiğinde, bu tür sıcak hava dalgalarının daha sık ve daha şiddetli olma olasılığı yüksek, bunun sonuçları da uzaklara gidecektir," dedi ESA'nın açıklamasında.

British havayolu şirketi easyJet'in CEO'su Johan Lundgren, Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, sıcak hava dalgasının turistleri alışıldık yerlerinden uzaklaştırmadığını ancak şirketin gelecekte rotalarını ayarlayabilecek esnekliğe sahip olduğunu ekledi.

Turistlerin yoğun olarak geldiği bölgeler, şimdiden bunaltıcı sıcaklık nedeniyle ayarlamalar yapmak zorunda kaldı.

Yunan yetkililer, Perşembe günü Akropolis ve diğer arkeolojik sitelerin yerel saatle en az Pazar gününe kadar öğle vakti ve 17:30'a kadar ziyaretçilere kapalı kalacağını duyurdu. Yunanistan meteoroloji servisi, bu hafta sıcaklıkların daha da yükseleceği ve ülkenin bazı bölgelerinde hafta sonunda 44 dereceye ulaşacağını bildirdi.

Roma'da bu hafta birkaç turist, Colosseum'un önünde baygınlık geçirdi. Roma'nın sivil koruma şefi Giuseppe Napolitano'ya göre şehir, turistik bölgeleri ziyaret etmek için bekleyen kalabalığın mümkün olduğunca su, serinletme istasyonları ve gölgeden yararlanmasını sağlamak üzere bir komuta merkezi kurdu.

Güney Avrupa hala popüler

Roket gibi yükselen sıcaklıklara rağmen, Güney Avrupa ülkeleri hala birçok tatilci için tercih edilen yerler. UK seyahat şirketi Thomas Cook'un bir sözcüsü, müşterilerinin Akdeniz ülkelerine seyahat sayısında "hiçbir fark olmadığını" söyledi.

"Seyahat eden müşteriler, Medya çevresindeki her yere mutlu bir şekilde gitmeye devam ediyor ve son dönemde yapılan rezervasyonlar yıl başındakilerle aynı derecede güçlü oldu," dedi sözcü.

ABTA adlı Birleşik Krallık seyahat acenteleri birliğinin sözcüsü Sean Tipton, üyelerinin "iptal edilmeyle ilgili hiçbir kanıt görmediğini" ve insanların uzun süre önceden rezervasyon yaptığı tatillerini yapmaktan mutlu olduklarını söyledi.

İspanya, Yunanistan ve Türkiye hala "şimdiye kadar en popüler tatil yerleri” dedi ve bu durumun "hiç değişmediğini" söyledi.