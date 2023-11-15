Haber: Damla Oya Erman

Siyah elbisesi, beline bağlanmış dev bir mavi taş benzeri aksesuarıyla interneti salladı.

Bu etkileyici görünüm, muhtemelen DiCaprio'nun ünlü bir filmine gönderme içeriyor gibi görünse de, asıl soru şu: Bu mücevher bir mavi elmas mı yoksa mavi bir safir mi?

Bu büyük mavi taş, muhtemelen film tarihindeki en ünlü mücevherlerden biri olan "Titanik"teki hayali kalp şeklindeki mavi elmasa gönderme yapabilir. Ancak Beckinsale için daha doğrudan bir bağlam olabilir; çünkü "The Aviator" filminde Ava Gardner olarak rol aldığında, DiCaprio tarafından canlandırılan Howard Hughes'a kare kesimli mavi bir safir kolye hediye etmişti.

Bu büyüleyici mücevher, etkinlik için özel olarak tasarlanmamıştı; aslında, New York Moda Haftası'nda sergilenen The Blonds Sonbahar-Kış 2023 koleksiyonundan doğrudan seçilmişti. Koleksiyon, Hollywood'un büyüsünü heyecan verici bir şekilde yansıtan heykelsi korseler, kadife elbiseler ve dev taş motifleri içeriyordu.

Beckinsale, gece için ultra mini elbisesini siyah taytlarla tamamlarken, bu şık detayı siyah platform topuklu ayakkabılar ve büyük bir siyah kurdele ile kombinledi. Beyoncé, Jay-Z, Salma Hayek, Kim Kardashian ve diğer ünlü isimlerin katıldığı bu Beverly Hills partisinde Beckinsale'ın zarif stili, gecenin parlayan yıldızı oldu.