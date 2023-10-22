Kastamonu

Damla köyünde arıcılık yapan Selameddin Kırma, sabah saatlerinde geldiği bahçesinde kovanlarının zarar gördüğünü gördü.

Bahçesinde kontrol yapan Kırma, ayıların ayak izlerine rastladı.

Kırma, gazetecilere yaptığı açıklamada, ayıların 40 arı kovanına ve birkaç meyve ağacına zarar verdiğini söyledi.

Bahçeye geldiğinde şaşkınlık ve üzüntü duyduğunu aktaran Kırma, "Ayılar, kovanları hem kırmış hem de balları yemiş. Zararım çok." ifadelerini kullandı.

Son günlerde köylerine birçok kez ayı geldiğini belirten Kırma, "Ayılardan artık bıktık. Kiminin bahçesine zarar veriyor, kiminin arı kovanlarına, biz yetkililerden çözüm istiyoruz." dedi.