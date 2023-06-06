HABER: DİNÇER KARACALAR



2000 yılında Kastamonu’nun bu vazgeçilmez lezzet durağına dahil olan Mİlli Güreşçi Serkan Eren, güreş sporundaki başarısını restoran işletmeciliğinde de sürdürüyor. Uzun yıllar minder ve yağlı güreş sporu ile bir çok başarıya imza atan Serkan Eren, Kastamonu’nun bu eşsiz lezzetine kendi yorumunu katıyor, Kastamonu’ya ait yöresel yemekleriyle misafirlerini ağırlıyor. Müdavimlerinin yanı sıra Kastamonu lezzetlerini keşfetmeyi isteyenlerin uğrak yeri olan Hacı’nın Yeri, Kastamonu Toprakköprü’deki mekanında hizmet veriyor. Doğayla bütünleşen bahçesi, konforlu restoranı, çocuk oyun alanı, mescidi ve VİP Misafir Odası ile farkını ortaya koyan Hacı’nın Yeri, keyifli bir ortamda leziz yemekleriyle misafirlerine doyumsuz sofralar hazırlıyor.