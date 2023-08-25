İstanbul

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde oynadığı ilk 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik yaşayan Kasımpaşa, hanesine 4 puan yazdırdı. MKE Ankaragücü'nü 3-2 mağlup eden lacivert-beyazlı ekip, Atakaş Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor ise geride kalan 2 haftada bir puan elde etti. Hatayspor'a 5-1 yenilen kırmızı-beyazlı takım, Beşiktaş ile de 1-1 berabere kaldı.

İki İstanbul temsilcisinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

AA