Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kasımpaşa ile Bitexen Antalyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarı

10. dakikada Larsson'un pasıyla soldan hareketlenen Assombalonga'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top üstten dışarı gitti.

16. dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Soldan ceza sahasına giren Ben Ouanes'in içeri çevirdiği topu Fall kaleye göndermek isterken, meşin yuvarlağı önünde bulan Ngoy altıpas önünde düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

36. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ben Ouanes'in soldan ortasında Da Costa ceza sahası içinde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

Müsabakanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

54. dakikada Larsson'un savunmanın arkasına gönderdiği pasta Kaluzinski topa bekletmeden vururken, son anda Kasımpaşa savunmasının müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.

79. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Hızlı gelişen Kasımpaşa atağında sağdan ceza sahasına giren Fall'un içeri çevirdiği topu Ben Ouanes tamamladı ancak Erdoğan Yeşilyurt kaleye giden topu eliyle kesince hakem VAR incelemesi sonrası penaltı noktasını gösterdi.

82. dakikada penaltı atışını kullanran Hajradinovic, skoru 3-0 yaptı.

90+1. dakikada Antalyaspor'un golü geldi. Emre Uzun'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda Gerxhaliu meşin yuvarlağa ön direkte dokunarak golü attı: 3-1.

Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.