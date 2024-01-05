9. dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Sol kanatta topla buluşan Gomis'in ceza sahasına gönderdiği ortada Fall meşin yuvarlağı kafayla ceza yayına indirdi. Aytaç Kara'nın gelişine sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

18. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Savunmadan atılan uzun pasta sol kanatta topu alan Semih Kılıçsoy, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Sol çaprazda bir rakibini daha ekarte eden genç futbolcunun yerden şutunda kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

34. dakikada sol kanatta topla buluşan Ben Ouanes'in ceza sahasına gönderdiği ortada savunmanın uzaklaştırdığı topa Gökhan Gül çok sert vurdu, kaleci Mert Günok uzanarak topu kornere gönderdi.

35. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Hajradinovic ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Aytaç Kara'nın kafa vuruşunda Mert Günok'un müdahale ettiği meşin yuvarlak direğe de çarparak yeniden kornere gitti.

41. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Salih Uçan'ın geri pasında Onur Bulut'tan önce topu kapan Hajradinovic bekletmeden pasını Da Costa'ya aktardı. Ceza sahası dışı sol çaprazında meşin yuvarlağı kapan bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top filelerle buluştu: 0-1.

45+2. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Muleka'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Rashica, ceza sahasına hareketlenip yerden arka direğe ortaladı. Savunmadan önce topa hareketlenen Semih Kılıçsoy'un çaprazdan kayarak vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.

İkinci yarı

59. dakikada Gedson Fernandes'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rashica, rakibinden sıyrılıp sert vurdu ancak savunmaya da çarpan top kale direğinin yanından kornere gitti.

65. dakikada orta sahada topla buluşan Hajradinovic, sağdan savunmanın arkasına sarkan Fall'a pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.

74. dakikada Cenk Tosun'un kayarak pasında topu kapan Rashica, soldan ceza sahasına girip ortasını yaptı. Savunmanın müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direğe çarpıp kornere çıktı.

80. dakikada Kasımpaşa yeniden öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Gomis'in kale sahasına gönderdiği ortaya yükselen Da Costa kaleci Mert'ten önce topa dokunarak fileleri havalandırdı: 1-2.

83. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'le verkaç yaparak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Winck, Emrecan Terzi'den sıyrılıp müsait pozisyondaki Da Costa'ya pasını aktardı. Bu futbolcu kale sahası önünden yerden bir vuruşla topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının üçüncü golünü attı: 1-3.

88. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği top Gökhan Gül'de kaldı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Mert Günok'un müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direğe çarpıp kornere çıktı.

90+3. dakikada Kasımpaşa dördüncü gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Ben Ouanes'in ceza sahasına gönderdiği ortada Da Costa müsait pozisyonda kafayı vurdu ancak yan direğe çarpan top auta gitti.

Müsabaka Kasımpaşa'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.