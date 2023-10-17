Peşinen yazmak isterim ki araştırmacı gazetecilerden değilim, başlık için aldanmayın, araştırmam sonucu değil, hissiyatımdır, kartlar değil de karlar (elde edilen, edilecek menfaat, çıkar) ya da daha açıkçası, çıkarlar, yetkiler, yaptırım gücüdür dağıtılan.

Ortadoğu ve savaş çığlıkları atılırken, savaşın her türlüsü her şekli acıdır, yıkımdır, yok oluştur, elbette karşıyım savaşlara. Ortadoğu da ve cumhuriyetimizin 100.yılına denk gelen zamanda bir savaş başlatıldı ve görünen o ki, savaşın müdahilleri de tarafları da artırılmak isteniyor. Kartları dağıtan hangi eller, menfaat ve çıkar tanzimini kim ve ne şekilde yapacak, muamma, berbat olan bu belirsizlik durumu bölgede olan insanlar için acı, şiddet ve ölüm, bölge dışındakiler için dahi acı, endişe, tedirginlik, yarını görememe karamsarlığı hâkim.

2023 İsrail-Filistin savaşı neden başladı? Bu sorunun cevabını isabetli verecek bilgiye sahip olamasam da geçmişte kalan ilişkiler ve gelişmeler günümüze ışık tutacak mahiyettedir. Kabine açıklamasında, "İsrail Devleti'ne Gazze Şeridi'nden yapılan ölümcül terör saldırısıyla başlayan savaş, 7 Ekim 2023 saat 06.00 itibariyle başlamıştır" dedi. Bu şekilde İsrail 1973'teki Yom Kippur Savaşı'ndan bu yana ilk kez resmî olarak savaş ilan etmiş oldu.

İsrail savaşı neden çıktı? 1948 Arap–İsrail Savaşı veya Birinci Arap–İsrail Savaşı, Filistin'de İngiliz manda rejiminin sona ermesinin hemen ardından 14 Mayıs 1948'de Tel-Aviv'de toplanan Yahudi Millî Konseyi'nin, İsrail Devleti'nin kurulduğunu ilan etmesinden birkaç saat sonra Arap Birliği'nin İsrail'e savaş ilanıyla başlayan savaştır.

İsrail Gazze olayı ne? Gazze Savaşı Kamuoyunda "Dökme Kurşun Harekatı" olarak da bilinen İsrail Savunma Kuvvetleri'nin, Işık Bayramı'nın devam ettiği 27 Aralık 2008 tarihinde yerel saatle 09:30 sıralarında Hamas'ın İsrailli sivillere ve askeri birimlere karşı kassam roketli saldırılar yaptığı gerekçesi ile başlattığı savaş.

Tarihsel birkaç alıntı bilgiden sonra yeniden günümüze dönelim. İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı ve kuzeydeki Cibaliya bölgelerini bombalaması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi. İsrail savaş uçaklarının kentin tüm bölgelerinde evleri gece boyunca bombaladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 1417'ye yükseldi. Savaş faaliyetleri devam ederken ne ölü sayısı ne de yaralı sayısının net ve kesin bir ifadeyle doğru kabul edilmesi mümkün değildir. Ölümler ve acı, şiddet devam ettikçe bölge insanı da dünya kamuoyu da belirsizliğin hüznünü damarlarında hisseder. Acı, ölüm, vahşet devam ederken her taraf stratejik olarak kartlarını açık etmeye devam ederler. Ne berbattır ki oyun devam ederken insani düşünme, insanca düşünme güdüsü yok edilmiş, kar ve çıkar paylaşımından en yüksek payı almak öne çıkmıştır, savaşların ahlaki ve vicdani bir yanı yoktur. Savaşlar sonrası savaş hukuku gibi savaş kuralları gibi çokça laflar edilip anlaşmalar, sözleşmeler imzalanmış olsa da ekseriyetle laf-ı güzaf olarak dosyalarda kalmıştır.

Ülkelerin de her insan gibi hareketleri hedeflerine bağıntılıdır. İsrail ve Filistin arasında başlayan çatışma, savaş hali, hangi tarafın hangi hedefine dair bir kalkışmayla savaş halini aldı önümüzdeki günlerde daha açık ve daha net görüp değerlendireceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Yurtta sulh, Dünyada sulh” ilkesine bağlı kalınıp barış içerisinde yaşamak en güzeli de, yine savaş yapılacaksa "En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır." sözüne kulak vermek en muazzamıdır. Emperyalist düzenin kışkırtıcıları oldukça, kapitalist yapılanma adım adım tüm dünyaya yayılıp egemen oldukça, barış içinde tedirgin olmadan mutlu yaşayabilmeyi romanlarda okuyup filmlerde izleyebilecekmişiz gibi bir berbat gidişattayız.