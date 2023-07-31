GÜLRİZ SURURİ-ENGİN CEZZAR TİYATRO TEŞVİK ÖDÜLÜ BU YIL DEPREM BÖLGESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ETKİNLİKLERE AKTARILACAK

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından beşinci kez verilecek Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, bu yıl deprem bölgesinde çalışmalar yürütecek iki ekibi destekliyor. Atta Festival, İKSV’nin ödül desteğiyle deprem bölgesinde yaşayan genç oyuncularla yeni bir çocuk oyunu üretecek. Mordem Sanat’ın deprem bölgesinde gençlik ve çocuk tiyatrosu alanında çalışacak genç tiyatroculara yönelik yürüttüğü atölye çalışmaları da ödül kapsamında desteklenecek.

Atta Festival’in yeni oyunu Kabuk deprem bölgesinde üretilecek

Kabuk isimli oyun 2023 Ekim ayında başta Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Malatya olmak üzere depremden etkilenen illerde sahnelendikten sonra Kasım ayında 27. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında İstanbul’da seyirciyle buluşacak.

El ele vermenin gücüne dair şiirsel bir performans olan Kabuk, uzak diyarlardan gelen, uyku tutmayan üç kardeşin, keşfettikleri dev bir deniz kabuğu aracılığıyla çıktıkları sürprizlerle dolu yolculuğun hikâyesini anlatacak.

Semih Ali Aksoy’un yazıp yöneteceği oyunun yapımcılığını Atta Festival ve festivalin kurucusu Hakan Silahsızoğlu üstleniyor.

Mordem Sanat’ın Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay’daki atölye çalışmaları desteklenecek

Mordem Sanat, İsveç Enstitüsü'nün Creative Force Programı kapsamında, Kadir Has Üniversitesi (İstanbul), K2 Urla Nefes Alanı (İzmir) ve Unga Klara (Stockholm) işbirliğiyle “ACT-Sanatsal Özgürlük ve Türkiye’de Sanat Alanında Çocuk ve Gençlik Perspektifi” başlıklı projesi kapsamında atölyeler düzenliyor.

İKSV, çağdaş tiyatromuzun gelişiminde büyük katkıları bulunan iki usta ismin adına verilen bu ödül aracılığıyla, genç tiyatro topluluklarını ve sahne sanatları alanında üretim yapan sanatçıları destekleyerek, Türkiye’de bu alanda yeni ve nitelikli yapımların gerçekleşmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. 2018 yılından bu yana 22 tiyatro topluluğu bu ödülle desteklendi:

Ödülün, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner’in başkanlık ettiği seçici kurulu, çevirmen ve tiyatro eleştirmeni Seçkin Selvi, oyuncu Selçuk Yöntem, oyuncu ve eğitmen Tilbe Saran ve oyuncu, senarist ve girişimci Mert Fırat’tan oluşuyor.

YEŞİLÇAM’IN JÖNÜ EDİZ HUN’A ONUR ÖDÜLÜ

Yeşilçam’ın usta ismi Ediz Hun 2. Gemlik Film Festivali’nde ‘Eşref Kolçak Onur Ödülü’nü aldı. Sanatçı 2019’da hayatını kaybeden Eşref Kolçak’ı anlattı. Konuşmasında Yeşilçam yıllarından bahseden Ediz Hun o dönemin filmlerinin neden bu kadar sevildiğini de anlattı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan öncülüğünde Eşref Kolçak anısına ikincisi düzenlenen Gemlik Film Festivali’nin son gününde ödüller sahiplerini buldu. Zeytindalı Meydanı’nda düzenlenen törenin sunuculuğunu Yetkin Dikiciler üstlendi. Ediz Hun ‘Eşref Kolçak Onur Ödülü’nü Mehmet Uğur Sertaslan ve Hale Soygazi’nin elinden aldı.

DEPREMDE ZARAR GÖREN TARİHİ YAPILAR

6 müze, 7 kale, camiler, kiliseler. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi zarar gören 21 yapının aslına uygun tamiratı ve güçlendirilmesi için ihale çalışmalarını tamamladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada hasar gören tarihi yapıların kültür varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce onarılacağı 4 müze ve 1 kalenin ise ihale sürecinin devam ettiği duyuruldu. Öte yandan Uygulamalar Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yardım Şubesi Müdürlüğü’nün koordinasyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsisli olmayan yapılarda da restorasyon çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda 60 eserin ihalesinin gerçekleştirildiği ve sözleşmelerinin imzalandığı Abdülkadir Ağa Cami, Fatih Paşa Cami ve Türbesi, Arasa Cami, Ulu Cami, Fadikli Cami, Rum Katolik Kilisesi’nin çalışma yapılacak ilk eserlerden olacağı açıklandı.

‘OPPENHEİMER’ VE ‘BARBİE’ FİLMLERİNİN GİŞE SAVAŞI

Bir yanda sinemanın dahi çocuğu Christopher Nolan’ın dokunuşuyla atom bombasını icad eden bilim insanı Oppenheimer’ın gerçek hikayesi. Bir yanda dünyadaki bütün pembe boya stokunu tüketerek bir süreliğine hayatı toz pembe haline getirmeyi vaad eden Barbie.

Sinemaseverlerin uzun zamandır heyecanla beklediği 2 hafta sonu aynı gün vizyona girmişti. Pandemi sonrası yeniden seyircileri sinema salonlarına çekmesi beklenen her 2 filmin beyazperde kapışması başladı. Son yıllarda en büyük gişe savaşının yaşandığı Barbie ve Oppenheimer filmlerinin ilk gişe verileri açıklandı. İlk açıklanan verilere göre Greta Gerwig’nin Barbie’si Nolan’ın Oppenheimer’ini ikiye katlayarak açılış yaptı. Oppenheimer sadece Amerika Birleşik Devletleri’ni kapsayan verilere göre ön gösterimlerde 10.5 milyon dolar kazandı. Uzun süredir reklamları yapılan Barbie ise 22.3 milyon dolar kazanarak rakibini ikiye katladı. Öte yandan Barbie filmi ABD’de Oppenheimer’dan 600 daha fazla sinemada gösterime girdi. Türkiye’de ise en çok Barbie filmi ilgi gördü. Barbie filminin en çok aratıldığı iller arasında Siirt, Gaziantep, Adıyaman, Gümüşhane, Elazığ ve Bingöl var.

TEOMAN SAYGI ALBÜMÜNDE ‘DOSTLARIM’ ŞARKISINI SESLENDİRDİ

Müzik dünyasında farklı tarzlara damga vurmuş iki ismi, biri yüzlerce hit şarkıya imza atmış duayen Selami Şahin. Diğeri rock dünyasının starı Teoman. Onlar yıllar sonra bir saygı niteliği taşıyan ‘Selami Şahin Şarkıları 1’ albümü ve projesinde bir araya geldi.

Müzik dünyasından birçok başarılı ismin yer aldığı albümde Teoman Şahin’in ‘Dostlarım’ şarkısını seslendiriyor. Ünlü rock’çı, Selami Şahin’in 1972 yılında dostu Tanju Okan için yazdığı ‘Dostlarım’ şarkısına yeniden hayat verirken, şarkının düzenlemesini İskender Paydaş yapmış.

Atiye, Birsen Tezer, Derya Bedavacı, Elif Sanchez, Gripin, Kenan Doğulu, Rubato, Sakiler, Sıla ve Teoman’dan oluşan ‘Selami Şahin Şarkıları 1’ albümü Lider Müzik etiketiyle geçtiğimiz günlerde yayımlandı.

Selami Şahin uzun süredir üzerinde çalıştığı ‘Selami Şahin Tribute’ projesinin ilk bölümünü tamamlamış oldu.

MABEL MATİZ TİMES MEYDANI’NDA

Mabel Matiz’in yeni albümü ‘Fatih’ New York Times meydanındaki tanıtım alanında gösterildi. Böylece Türkiye’den ilk kez bir şarkıcının albümü meydanda tanıtılmış oldu.

Mabel Matiz 3 yılı aşkın süredir üzerinde çalıştığı ana prodüktörlüğünü ve kreatif tasarımını bizzat üstlendiği ‘Fatih’ adlı 5. albümünü geçtiğimiz günlerde müzikseverlerle buluşturdu. Albüm öncesinde ‘Fan’ ‘Karakol’ ve ‘Uçkun’ şarkılarını yayınlayan Matiz albümün çıkışını ‘Numaracı’ şarkısıyla yapıyor. 25 şarkı, 20 prodüktör ve 9 featuring bulunduğu albümde Mabel Matiz’in Kalben, Melike Şahin, Aşkın Nur Yengi’yle yaptığı düetler öne çıkıyor. Melike Şahin ile ‘Düldül’, Akın Nur Yengi ile ’İki Satır Yara’ Kalben ile ‘Aşk Çeşmesi’ albümün şovlarından.

KARTAL KAAN “AŞKIN BAM TELİ” NE BASTI

1980 yılında perde açan “Hisseli Harikalar Kumpanyası” nın açılışını yaparak; “Hisseli Harikalar Kumpanyası burası açıyor perdesini” diyerek, Türk müzikal tarihinde bir devrin perdesini aralayan Kartal Kaan sözleri ve müziği Oktay Yurdatapan’a ait olan, Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan “Aşkın Bam Teli” isimli single’ı ile müzikseverlerle buluşuyor.

Baha Boduroğlu’nun Son Eseri

46 Yıl Sonra Yeniden

“Aşkın Bam Teli” ne Senfonik Düzenleme

Kartal Kaan’ın, ilk olarak 1977 yılında yayınlanan “Meyhanenin Kanunu & Aşkın Bam Teli” isimli 45’liğinde seslendirdiği “Aşkın Bam Teli” isimli şarkısının yeni senfonik düzenlemesi geçtiğimiz hafta kaybettiğimiz Baha Boduroğlu’na ait. Senfonik çalışma Boduroğlu’nun, son eseri olma özelliği taşıyor.