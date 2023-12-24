Kars'ta, gece saatlerinde yoğunlaşan kar sabah saatlerine kadar devam etti.

Yağışın ardından Kars Belediyesi ekipleri kaldırım ve yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Yüksek kesimlerinde yağışın devam ettiği, merkezinin ise beyaza büründüğü Kars, dron ile görüntülendi.

Tipinin etkili olduğu Kars-Iğdır ve Kars-Ardahan kara yollarında Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri karla mücadele çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesi de soğuk ve yağışlı hava nedeniyle beyaza bürünürken, vatandaşlar araçlarını battaniye ile sararak korumaya çalıştı.

Esnaflardan Öner Bulut, soğuk havalarda kuşları da düşündüklerini belirterek, "Soğuk kış günlerinde kapımızın önüne gelen kuşları ekmek kırıntılarıyla besliyoruz." dedi.

Ardahan

Ardahan'da da kar ve soğuk hava etkili oluyor.

Kent merkezinde soğuk nedeniyle buzlanma oluştu, yol ve kaldırımlar buzla kaplandı.

Yüksek noktalarda ise tipi etkili oluyor.