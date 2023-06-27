Kars'ta ustalar sipariş edilen cevizli ve fıstıklı baklava, şekerpare, güllaç, kadayıf ve tulumba tatlısı ile pastaları hazırlamak için gece saatlerine kadar çalışıyor.

Kentte pastane işleten Suat Demirel, bayram öncesi yoğunluk yaşadıklarını, talebe yetişmek için gece gündüz mesai yaptıklarını söyledi.

Sarıkamış ilçesinde de vatandaşlar bayram dolayısıyla sipariş ettikleri tatlıları almak için pastanelerde yoğunluk oluşturdu.

Ağrı'da da önceden sipariş veren vatandaşlar, tatlıcılara gelerek baklavalarını almaya başladı.

İş yerlerinde yoğunluk oluşturan vatandaşların bazıları tepsi halinde, bazıları da kilogram olarak fıstıklı, cevizli baklava ile kadayıf çeşitlerini satın aldı.

AA