Samsun doğumlu olan Taşkın, genç yaşlardan itibaren güzellik alanına olan ilgisiyle dikkat çekmiş ve estetisyenlik eğitimi alarak sektördeki yerini sağlamlaştırmıştır. İş dünyasında başarılı olmanın yanı sıra kanser hastalarına ücretsiz hizmet veren projeleriyle de toplumsal duyarlılığı simgelemekte olan Taşkın’ın, iş ve aile hayatını nasıl dengelediğini, gelecek hedeflerini ve genç girişimcilere tavsiyelerini merak ediyoruz. Haydi, Kardelen Öznur Taşkın’ın kariyer yolculuğuna ve ilham verici hikayesine birlikte yakından bakalım…

Kardelen Öznur Taşkın kimdir?

Kardelen Öznur Taşkın, 1989 yılında Samsun’da doğmuş bir girişimci ve güzellik uzmanıdır. Genç yaşlardan itibaren güzellik sektörüne ilgi duyan Taşkın, estetisyenlik eğitimi alarak kariyerine bu alanda adım atmıştır. İş hayatında başarılarıyla tanınmasının yanı sıra, kanser hastalarına ücretsiz hizmet veren sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkmaktadır. Taşkın, iş ve aile yaşamını dengeleyerek, güzellik sektöründeki çalışmalarını sürekli olarak geliştirmekte ve sosyal fayda odaklı projelerde aktif rol almaktadır.

Öncelikle, güzellik sektöründeki kariyeriniz nasıl başladı?

Kardelen Öznur Taşkın:Güzellik sektörüne olan ilgim genç yaşlardan beri vardı. Liseyi bitirdikten hemen sonra estetisyenlik kurslarına katılarak bu alanda eğitim almaya başladım. Bu süreçte çeşitli güzellik merkezlerinde çalıştım ve kendimi sürekli geliştirmek adına birçok eğitime katıldım.

İşinizde karşılaştığınız zorluklar neler oldu ve bu zorluklarla nasıl başa çıktınız?

Kardelen Öznur Taşkın: Her işte olduğu gibi güzellik sektöründe de zorluklarla karşılaşmak kaçınılmazdı. Özellikle başlangıçta, belirli bir uzmanlık seviyesine ulaşmak için çok çalışmam gerekti. Ayrıca, iş ve aile yaşamı arasında denge kurmak da zaman zaman zor olabiliyor. Ancak, azimli ve kararlı bir şekilde çalışarak bu zorlukların üstesinden geldim.

Projeleriniz arasında kanser hastalarına ücretsiz hizmet verme inisiyatifi oldukça etkileyici görünüyor. Bu projeyi hayata geçirme motivasyonunuz nedir?

Kardelen Öznur Taşkın: Evet, kanser hastalarına ücretsiz hizmet verme projesi benim için çok önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Kanserden kaybettiğim sevdiklerimin acısıyla bu alanda bir umut kaynağı olmayı amaçladım. Onlara bir nebze olsun destek olabilmek ve yaşam kalitelerini artırmak için bu projeyi hayata geçirdim.

Başarılarınızın yanı sıra aile yaşamınızı ve iş hayatınızı dengelemekteki sırrınız nedir?

Kardelen Öznur Taşkın: Aile ve iş hayatını dengelemek gerçekten de bazen zorlayıcı olabiliyor. Ancak, bu dengeyi sağlamak için zaman yönetimi konusunda kendime disiplin getirdim. Ailemle zaman geçirmek benim için çok önemli ve işimi yaparken ailemle kaliteli vakit geçirebilmek adına planlama yapıyorum.

Gelecek hedefleriniz ve planlarınız nelerdir?

Kardelen Öznur Taşkın: İlerleyen dönemlerde güzellik sektöründeki çalışmalarımı daha da genişleterek, daha fazla insana yardımcı olmayı ve sektördeki yenilikleri takip etmeyi hedefliyorum. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmayı sürdüreceğim ve işimi daha iyi noktalara taşımak için çaba harcayacağım.

Son olarak, genç girişimcilere veya bu alanda kariyer yapmak isteyenlere vereceğiniz tavsiyeler neler olur?

Kardelen Öznur Taşkın: Başlamak isteyen genç girişimcilere şunu söylemek isterim: Tutkulu olduğunuz bir alanda eğitim alın, sürekli kendinizi geliştirin ve kararlılıkla çalışın. Yolda karşınıza çıkacak zorlukları fırsatlara çevirebilmek için azimli olun ve asla pes etmeyin.