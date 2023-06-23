KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

#ilangovtr Basın No ILN01851267

Karayolları 1 Bölge (İstanbul) Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan hammadde üretim izin belgeli ocak sahaları için YTK işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:İKN :2023/6431861-İdarenina) Adı :KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜb) Adresi :Karayolları Genel Müdürlüğü İsmet İnönü Bulvarı No:14 06100 Yücetepe ÇANKAYA/ANKARAc) Telefon ve faks numarası :3124498170 - 3124497124ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/2-İhale konusu hizmet alımına) Adı :Karayolları 1 Bölge (İstanbul) Müdürlüğü sınırları içerisinde bulunan hammadde üretim izin belgeli ocak sahaları için YTK işib) Niteliği, türü ve miktarı :Toplam 139 adet Malzeme OcaklarıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :Karayolları 1. Bölge (İstanbul) Müdürlüğüç) Süresi/teslim tarihi :İşe başlama tarihinden itibaren 720(YediYüzYirmi) gündürd) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde işe başlanacaktır.3-İhalenina) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:20.07.2023 - 11:30b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Karayolları Genel Müdürlüğü D Blok 1.Kat 115 Nolu Oda (İnönü Bulvarı No:14 Yücetepe/ANKARA)4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,3213 Sayılı Maden Kanunu ve 29731 Sayılı Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler İle İlgili Yönetmelik kapsamında, istekli Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (Eski Adı: Maden İşleri Genel Müdürlüğü) düzenlenen “YETKİLENDİRİLMİŞ TÜZEL KİŞİ YETERLİLİK BELGESİ” sahibi olacak ve "YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA" beyan edecektir. Söz konusu belge talep edildiğinde idareye sunulacaktır.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:4.4.1.3213 Sayılı Maden Kanunu kapsamında hammadde üretim izin belgeli ocak sahaları ile ilgili iş ve işlemleri yaptığını belirtir kamu kurum ve kuruluşlarınca verilmiş iş deneyim belgesine sahip olmak benzer iş deneyimi sayılacaktır.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15. Diğer hususlar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.