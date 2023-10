Karanfil yani latince adıyla bahsetmek gerekirse Syzygium aromatikum L., Myrtaceae ailesine ait sıcak bölgelerde yetişen, orta boylu bir bitkidir.

Karanfil bitkisinin çiçeği ve koyu renkli küçük tomurcukları kurutularak kullanılmaktadır. Yaprakları ve çiçeklerinde bulunan uçucu yağlar, antik çağlardan beri aromaterapide yaygın olarak kullanılmakta olup, hoş kokularının yanı sıra sağlık açısından da yararlı etkileri bulunmaktadır. Karanfil çiçekleri (%10-20), sapları (%5-10) ve yaprakları (%1-4) uçucu yağ içermektedir. Karanfil, antibakteriyel, antiseptik, antiinflamatuar, antioksidan, antiviral ve antibiyotik özellikleri nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Diş ağrılarıyla mücadelede kullanılan karanfil yağı, ağrıyı hafifletici özelliği ile bilinir. Aynı zamanda sindirim sistemini rahatlatarak mide problemlerine iyi gelir. Bağışıklık sistemini güçlendiren karanfil, soğuk algınlığı ve gribe karşı da etkili bir koruma sağlar. Tabiki her şeyin olduğu gibi karanfil tüketimininde fazlası zararlı olabilir Fazla tüketildiğinde veya alerjik reaksiyon gösterildiğinde yan etkiler görülebilir. Özellikle hamilelik ve emzirme dönemlerinde doktor tavsiyesi olmadan kullanılmamalıdır. Ayrıca, ameliyat öncesinde karanfil yağının tüketilmesi tercih edilmez çünkü kan sulandırıcı etkisi olabilmektedir.

Avrupa Farmakopesi'ne göre uçucu yağ, botanik olarak tanımlanmış bir ham bitkisel malzemeden distilasyon, damıtma veya uygun bir mekanik işlemle elde edilen, genellikle karışık bileşime sahip kokulu bir üründür. Karanfil; öjenol, β-karyofillen ve α-humulen gibi uçucu bileşikler ve antioksidanlar açısından zengin aromatik bir bitkidir. Karanfilin önemli bir birleşeni, olan öjenol, enfeksiyonların ve kronik hastalıkların hafifletilmesi veya önlenmesindeki potansiyel rolü nedeniyle son zamanlarda ilgi odağı haline gelmiştir. Ayrıca antioksidan özelliği nedeniyle anti kanser çalışmalarında da adı geçmektedir. Karanfil esansiyel yağı; parfüm, kozmetik, sağlık, gıda endüstrilerindeki geniş uygulaması nedeniyle çok yönlü kullanılabilen bir yağ ve aynı zamanda çok kullanılan bir baharattır. Günlük hayatımızda da sık sık rastladığımız bu baharata bir de bu gözle bakalım istedim. Sağlıklı, mutlu haftalar dilerim.

Referanslar:

Haro-González, J. N., Castillo-Herrera, G. A., Martínez-Velázquez, M., & Espinosa-Andrews, H. (2021). Clove Essential Oil (Syzygium aromaticum L. Myrtaceae): Extraction, Chemical Composition, Food Applications, and Essential Bioactivity for Human Health. Molecules (Basel, Switzerland), 26(21), 6387. https://doi.org/10.3390/molecules26216387

European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare of the Council of Europe. European Pharmacopoeia, 10th ed.; Council of Europe: Strasbourg, France, 2019; Volume I, ISBN 978-92-871-8912-7.

Chaieb, K., Hajlaoui, H., Zmantar, T., Kahla-Nakbi, A. B., Rouabhia, M., Mahdouani, K., & Bakhrouf, A. (2007). The chemical composition and biological activity of clove essential oil, Eugenia caryophyllata (Syzigium aromaticum L. Myrtaceae): a short review. Phytotherapy research : PTR, 21(6), 501–506. https://doi.org/10.1002/ptr.2124