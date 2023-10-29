Trabzon

Hastayı en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırırken ihtiyaç duyulabilecek her türlü tıbbi cihaza sahip ambulans helikopterle 2008'den itibaren Trabzon'un yanı sıra Gümüşhane, Giresun, Rize ve Artvin'e de hizmet veriliyor.

Doktor, yardımcı sağlık personeli, Sivil Havacılık mevzuatına uygun bir sorumlu pilot ve ikinci pilot olmak üzere dört görevlinin bulunduğu ambulans helikopterle gündüz uçuş yapılabiliyor.



Fotoğraf: Enes Sansar/AA

Ambulans helikopter, hasta taşımanın yanı sıra organ nakli gibi zamanla yarışılan olaylarda da devreye alınıyor.

Zaman zaman yaylalardaki acil hastalar bölgenin zorlu coğrafi koşullarına rağmen ambulans helikopterle sağlık merkezlerine ulaştırılıyor.

Günlük ortalama 1 saatin üzerinde uçuş yapılıyor

Trabzon Sağlık Müdürü Hakan Usta, ambulans helikopterin de diğer acil hizmetler gibi ücretsiz olduğunu söyledi.

Ambulans helikopterle ulaşılan vaka sayısının her geçen yıl arttığına işaret eden Usta, helikopterin, hastalık durumuna göre vatandaşların hizmetine sunulduğunu aktardı.

Usta, bu yılın 9 aylık döneminde 5 ilde 198 hastaya hizmet verildiğini, yüksek kesimlerdeki bazı hastaların zorlu arazi şartları dolayısıyla kara yoluna iniş yapılarak alındığını ifade ederek, ekibin vakalardan 8'ine de ilk müdahalede bulunduğunu anlattı.

Ambulans helikopterin 9 ayda 276 saat uçuş yaptığını belirten Usta, şunları kaydetti:

"Dağlık bir bölge olduğumuz için helikopterin iniş alanlarıyla ilgili zaman zaman sorunlar yaşanıyor. Özellikle mart, nisan ve mayısta oluşan, daha sonrasında ekim ve kasım aylarında da görülebilen sis süreçlerimiz oluyor. Bu zamanlarda uçuş olmuyor. Helikopter ambulans sadece gündüz koşullarında uçabiliyor. Zaman darlığına rağmen günlük ortalama 1 saatin üzerinde, Türkiye ortalamasının üzerinde uçuş sağlayarak halkımıza hizmeti en üst düzeye taşıyoruz."

Usta, ambulans helikopterin, 6 Şubat depreminden etkilenen illerdeki yaralıların başka şehirlere naklinde bir ay görev aldığını dile getirdi.

Ambulans helikopterin, hızlı hareket edilmesi gereken organ naklinde de önemli rol üstlendiğine dikkati çeken Usta, şöyle devam etti:

"Bazen 6, bazen de 12 saate kadar uzayan sürelerde organın verilecek kişiye ulaştırılması gerekiyor. Samsun Organ Nakil Merkezi bölgemizde bulunuyor. Oraya vakayı ulaştırabilme adına helikopter ambulanstan da istifade ediyoruz. Böbreğin veya diğer organların hızlı bir şekilde, 1-1,5 saatte, ihtiyacı olan vatandaşımıza ulaşmasını sağlıyoruz."

Pilot Mustafa Uğur Çakmak ise kendilerini en çok zorlayan şeyin bölgede ani değişen hava şartları olduğunu söyledi.

Uluslararası kuralların geçerli olduğu bir iş yaptıklarını belirten Çakmak, "Bu kurallar çerçevesinde en emniyetli, risk almadan plan yapmaya çalışıyoruz. Ancak bazen özellikle hava şartlarının ani değişiminden kaynaklanan riskli durumlar olabiliyor. Böyle durumlar karşısında da tecrübe ve karar alma yeteneğimizle beklenmedik riskleri bertaraf ediyoruz." diye konuştu.