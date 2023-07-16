Bu yıl deprem felaketi, ardından İstanbul depremi beklentisinin sıklıkla medyada yer alması ve nisanda Ramazan ayının etkisiyle Suudi Arabistan dışındaki ülkelerden gelen turist sayısında ilk dört ayda ortalama yüzde 20 kayıp yaşanmıştı. Son durumda Ortadoğu ve Körfez pazarında yeniden hareketliliğin çok güçlü başladığını söylemek mümkün. Bu pazarın en yoğun sezonunun haziran-ekim ayları aralığı olduğunu biliyoruz. Ortadoğu ve Körfez turistinin şehir turizmine çok güçlü katkı sağladığı aşikâr. İstanbul'a gelip oradan Yalova, Bursa, Trabzon gibi illere gidiyorlar. Dolayısıyla şehir otellerine katkısı muazzam. Ayrıca uzun konaklama yapmaları da turizm gelirlerine katkı sağlıyor.

Doğu Karadeniz'in güzelliklerini görmek isteyen Arap turistlerin Trabzon'a akın ettiğini görüyoruz. Günlük 35'e çıkarılan 'charter' uçak seferleriyle 12 farklı Orta Doğu ve Körfez ülkesinden 24 ayrı noktadan, günlük 30-35 sefer sayısı yaparak günlük 4 bin 500 turist Karadeniz bölgesine giriş yapıyor.

2022 yılında toplam 1 yıl boyunca 2 bin 700 dış hatlardan gelen uçak sayısı, bu yıl sadece 16 Haziran-31 Ağustos tarihlerinde planlaması yapılmış sefer sayısı 3 bin 950 civarında yüksek bir artış gösterdi.

Doğu Karadeniz’in doğa ve kültürel güzelliklerini görmek isteyen yabancı turistler, Trabzon’da ziyaret ettikleri turizm merkezleri Uzungöl ve Sümela Manastırı’nın yanı sıra yüksek rakımlı yaylalara da ilgi gösteriyor.

Karadeniz bölgesinde bu yıl artış gösteren turizm rakamlarına dikkat çeken yöneticiler; Geçen yılla bu yıl arasında turizm sezonumuzda ve gelen turistler anlamında gerçekten şu an ciddi bir fark olduğunu, geçen yıl 2022 yılında toplam 1 yıl boyunca 2 bin 695 yani kısaca 2 bin 700 dış hatlardan gelen uçak seferinin olduğunu ancak bu yıl sadece 16 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında planlaması yapılmış sefer sayısı 3 bin 950 civarında. Yani bu bile, baktığımızda geçen yılla bu yıl arasında neredeyse yüzde 60-70’i bulan artışın olduğunu söylemek mümkün.