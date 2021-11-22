M. Kemal SALLI

Azerbaycan Ordusu’nun 44 günlük kararlı bir mücadelesi sorasında 30 yıldır Ermeni işgalinde bulunan Karabağ’daki topraklarını geri almasının yıldönümü, iki kardeş ülke olan Azerbaycan ve Türkiye’de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Geçtiğimiz günlerde Karabağ Zaferi’nin birinci yıldönümü, İstanbul’da, Fişekhane’de düzenlenen bir etkinlikte, Azerbaycan’ın ünlü şairi Nizami Gencevi’nin 880. Doğum yıldönümü ile birlikte coşkuyla kutlandı.
Azerbaycan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nun tarihi Fişekhane sahnesinde gerçekleştirilen 44 günlük Vatanseverlik Savaşı'nın şanlı zaferinin birinci yıldönümü ve Nizami Gencevi’nin 880. doğum yıldönümü, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu ve Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı’nın işbirliği ile düzenlenen müzikli etkinlikle kutlandı.
AZERBAYCAN İSTANBUL BAŞKONSOLOSU NARMİNE MUSTAFAYEVA: “İKİ MUTLU OLAYI BİRLİKTE KUTLUYORUZ”
İstanbul’da, tarihi Fişekhane salonunda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı işbirliği ile düzenlenen bu etkinliğin, hem Karabağ zaferinin yıldönümü hem de Azerbaycan’ın ünlü şairi Nizami Gencevi’nin doğumunun 880. yıldönümünün iki kardeş ülkede kutlanıyor olmasının çok anlamlı ve önemli olduğunu söyledi.
Başkonsolos Nermine Mustafayeva, Azerbaycan’ın Vatanseverlik Savaşı’nda kazandığı zaferin 30 yıllık hasrete son verdiğini, Karabağ’ın işgal altındaki toprakların kurtarıldığını belirtti. Başkonsolos Mustafayeva, büyük zaferin kazanılmasında Türkiye ile Azerbaycan sergilediği kardeşlik dayanışmasının Türk Dünyası açısından çok büyük anlam ifade ettiğini ayrıca Nizami Gencevi gibi bir ortak edebi değeri birlikte anmanın çok gurur verici olduğunu belirtti. Başkonsolos Mustafayeva, etkinliğin, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kültürel etkinlikleri artıracağını, iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerini daha da geliştireceğini söyledi.
ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR VE MİRAS VAKFI BAŞKANI GÜNAY EFENDİYEVA: “AZERBAYCAN TARİH YAZDI”
Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva’dan sonra konuşan Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, iki büyük olayın birlikte kutlandığını belirterek şunları şöyledi:
“Bu Büyük Zafer, Azerbaycan ve bütün Türk Dünyası için çok önemli zaferdir. Azerbaycan tarih yazdı, Azerbaycan işgal altındaki vatan topraklarını Karabağ’ı geri aldı, ama onunla beraber gururumuzu, namusu geri aldı, bize bu gururu ve onuru yaşatan Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve Başkomutan İlham Aliyev’e ve muzaffer Azerbaycan Ordusuna, sonsuz minnettarız. Şehitlerimizi her zaman, rahmet ve minnet ilke anıyoruz. Azerbaycan’ın kazandığı zafer, bütün Türk Dünyası’nın zaferi oldu. Çünkü bu zafer, bütün Türk Dünyasını birleştirdi. Türkiye’mizin açık ve aleni desteği, Azerbaycan’ın yanında olması, tüm dünyaya gerçek kardeşliğin örneği oldu.
Bu sene dahi Azerbaycan Şairi Türk Dünyası’nın gururu Nizami Gencevi’nin 880’inci doğum yılı idi, onun eserleri bu geçen 880 yıl içinde kalmadı, çünkü o her zaman muasırdır (çağdaştır), bizim tüm asırların muasırıdır, tüm kuşakların muasırıdır. Tarih gösterdi ki, Nizami Gencevi sadece Azerbaycan’ın değil, bütün Türk Dünyası’nın bir servetidir. 2021’inci yılı Azerbaycan’da ve tüm Türk Dünyasında ‘Nizami Yılı’ olarak ilan edilmiştir. Bu yalnız Azerbaycan Edebiyatına değil, umumi olarak Türk Edebiyatına büyük ihtiramın (saygının) bir ifadesidir.
Bu değerleri, bu servetleri, zengin mirasımızı unutmamak, dünyaya tanıtmak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafının teşebbüsü ve Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının desteği ile 2015 yılında kurulan ve merkezi Bakü’de bulunan Uluslararası Kültür ve Tarih Miras Vakfı’nın önceliklerinin başında gelmektedir.
Vakfımız tarafından hayata geçirdiğimiz çok yönlü projelerden olan ve bu akşam dinleyeceğiniz Türk devletleri sanatçılarının birlikte yer aldığı, Azerbaycan Devlet Sanatçısı Yalçın Adıgüzelov’un şefliğini yaptığı ‘Dede Korkut Oda Orkestrası’, Türk Dünyası’nın zengin medeniyetini, güzel sanatını, müzik kalitesini, tüm dünyaya tanıtmayı amaçlamış ve çok yeni kurulmuş bir orkestra olmasına rağmen, dünyanın farklı sahnelerinde başarılı performanslar sergilemiştir.
Vakfımız Türk Dünyası’nın engin kültür ve medeniyetini yaşatma ve tanıtmaya bundan sonra da devam edecektir.”
AZERBAYCAN KÜLTÜR BAKANI ANAR KERİMOV: “KARABAĞ ZAFERİ TÜRK DÜNYASI’NIN ZAFERİDİR”
İki büyük sevincimizi birlikte kutlamak için düzenlenen etkinlikte konuşan Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov da şunları söyledi:
“Bu akşam ortak tarihimizin, ortak kültür değerlerimizin ve milli ve manevi birliğimizin sembolü olan Karabağ Zaferi ve Nizami Gencevi’yi anmak için buradayız. Karabağ’daki zafer, sadece Azerbaycan’ın değil, Türk Dünyası’nın zaferidir ve biz çok seviniyoruz ki, bu zaferi burada da, Türk Dünyası’nın merkezi İstanbul’da da kutluyoruz ve başka merkezlerde bu kutlamalar yapılmaya devam edecek.
İstanbul’da Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali yapıldı ve çok başarılı bir festival oldu. Türk Devletleri olarak film sahasında, sinema sahasında olan iş birliğinin temelini attık. Ve bu festival bundan sonra da çok başarılı olacak ve bizim ortak kültürümüzü, değerlerimizi, dünyaya anlatacak çok önemli bir faktör olacak.
Bu festival çerçevesinde, beş Türk Dili konuşan devletin kültür bakanlarının arasında bir beyanname imzaladık ve bununla da biz Türk Dünyası’nda film vakfının tesis esilmesi, Korkut Ata Film Festivali’nin devamlı olarak gerçekleştirilmesi ve birlikte yapımların yapılmasını kararlaştırdık. Bu alınan karalar Türk Dünyası için çok önemli karardır.
Bu akşam da Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı teşebbüsü ile Karabağ Zaferi ve Nizami Gencevi’nin doğumunun 880’inci yılı anısına düzenlenen konser de, yine bizim ortak değerimiz olan, bütün Türk Dünyası’nın büyük Şairi Nizami Gencevi’nin eserleri sadece Azerbaycan’da değil, bütün Türk coğrafyasında tanınır ve bilinir.
Biz çok mutluyuz ki, Nizami’yi bütün dünyada ve İstanbul’da da yüksek seviyede andık. Böylelikle Türk sanatının, Türk Dünyası’nın ortak mirasını dünyaya duyurmuş olmakla birlikte, şimdi burada da bulunmakla, İstanbul Başkonsolosluğumuz ve Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından düzenlenen konserde, Dede Korkut Orkestrası’nda da, yine Türk Dünyası sanatçılarının birlikte sahne almaları da, bu birliğimizin bir örneğidir. Birlikte tertip edilecek programlar bizi, bize daha yakınlaştıracak ve dünyaya da bizi daha iyi anlatabilme imkanına sahip olabileceğiz. Yaşasın Türk Dünyası, yaşasın birliğimiz.”
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI YARDIMCISI MİSBAH DEMİRCAN: “ZAMANIN RUHU VARDIR”
Etkinlikte konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Misbah Demircan, zamanın ruhu olduğunu belirterek yaptığı konuşmasında özetle şöyle dedi:
“Zamanın ruhu vardır. İşte Türk Dünyası için, zamanın ruhu Karabağ’da yeniden doğmuştur. Çünkü orada bir millet, kendisini inşa etmiştir. Uzunca yıllar esaret altında kalan topraklarını geri aldı ve burada büyük bir milli manevi bütünleşme ile bu işi başardığını da fark etti. Türkiye -Azerbaycan dostluğu, kardeşliği, sadece iki ülke arasındaki dostluğunu değil, bütün Türk Dünyası’nın da dostluğunu da pekiştirdi.
Zamanın ruhu sinemacılar için de, kültür insanları için de, bir coşku oluşturdu. İşte o gün biz ne yaparız da bu coşkuya katkıda bulunabiliriz diye düşündük. Korkut Ata Film Festivali fikri de böylece oluştu. Dün değerli cumhurbaşkanlarımız İstanbul’daydılar. Türk Dünyası Teşkilatı adı ile yeni bir adım daha atıldı. Biz de akşam, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM), değerli kültür bakanlarımızın katılımı ile orada birliğimizi, beraberliğimizi yeniden pekiştirdik. Ülke bayraklarımızı hep birlikte dalgalandırdık. Bize coşku verdi, gurur verdi. Peşinden bir dizi anlaşmalar da imzaladık.
Dede Korkut bizim manevi önderlerimizdendir, sonuçta Türkler sıkıntıya düştüklerinde, gücünü göstermeyi bilen bir millet, ama akabinde barışı, sevgiyi tesis etmesini bilen bir millet. İşte orada, kendimize sembol olarak Korkut Ata Film Festivali’nde turna kuşunu seçtik. Çünkü turna kuşu, sevgiyi, muhabbeti ve barışı temsil ediyor. Nizami Gencevi ne diyor: ‘Sevgidir mihrabı yüce göklerin/ Sevgisiz ey dünya, nedir değerin?’ Biz de diyoruz ki, sevgi ile muhabbet olalım.”
DEDE KORKUT ODA ORKESTRASI KONSERİ
Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı tarafından oluşturulan, Sanat Yönetmeni ve Orkestra Şefliğini Azerbaycan Devlet Sanatçısı Yalçın Adıgüzelov’un yaptığı ‘Dede Korkut’ Oda Orkestrası’, konserde Azerbaycan’ın ünlü bestekarları Fikret Emirov, Üzeyir Hacıbeyli, Niyazi, Asef Zeynallı, Vasif Adıgüzelov, Hesen Rzayev, Arif Melikov, Ferhad Bedelbeyli, Kara Karayev’in eserleri ile Üç Türk bestesi Katibim, Yine bir gülnihal (Dede Efendi), Nihavent Longa (Kevser Hanım) icra edildi. Azer Zade (Tenor), Selcan Nesibli (Soprano), Eliağa Sadıyev (Tar) ve Rüstem Mustafa’nın (Viyolin) solist olarak katıldıkları konser alkışlar eşliğinde sona erdi.
Konsere Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmed Misbah Demircan, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov, Uluslararası Türk Kültür Tarih Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Azerbaycan’ın İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, Azerbaycan Eski Başbakanlarından Yazar Prof. Dr. Elçin Efendiyev, Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, Araştırmacı Gazeteci Yazar Şamil Kucur, İstanbul Azerbaycan Türk Evi Başkanı Hikmet Elp, Moldova – Gagauz Yeri’nden Doç. Dr. Olga Radova, Oyuncu - Yönetmen Melahat Abbasova ile davetliler katıldılar.