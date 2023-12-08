Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşakları 9-12. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle şerit aktarımı yapılarak, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İstanbul-İzmit yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Muğla istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Samsun-Ordu yolunun 0-1. kilometrelerinde sanat yapıları çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşıma kontrollü izin verilecek.

Zonguldak il sınırı-Mengen-Yeniçağa yolunun 11-12. kilometrelerindeki taş duvar yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı Yeniçağa-Mengen-Zonguldak istikametinde tek şeritten devam ediyor.

Vezirhan-Gölpazarı-Taraklı yolunun 13-16. kilometrelerinde çelik ağ yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Antalya-Alanya yolunun 24-25. kilometrelerinde Manavgat Otogar Köprülü Kavşağı'ndaki genleşme derzi onarım çalışması dolayısıyla Antalya geliş istikameti 11 Aralık'a, Alanya gidiş istikameti ise 22 Aralık'a kadar araç trafiğine kapatılacak. Bu kesimde sürücüler yan yollara yönlendirilecek.

Siverek-Adıyaman yolunun 6-7. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 5. kilometresinde (Yalıncak, PTT mevkisi) yaya üst geçidi montaj çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.