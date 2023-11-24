Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Ulucak-Karasuluk kavşakları 4-8. kilometrelerinde günübirlik bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 18.00'e kadar İstanbul yönünde sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılacak. Bu kesimde trafik akışı sol şeritten sağlanacak.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 13-18. kilometrelerinde Kırkgeçit-2 viyadüğündeki (Tüneller mevkisi) onarım çalışması nedeniyle ulaşım Adana istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı-Akmeşe kavşakları 3-5. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması dolayısıyla Ankara-İstanbul istikametinde bant aktarımı yapılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Denizli-Çardak yolunun 20-23. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Kaklık Alt Geçidi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler yan yola yönlendiriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 42-45. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Maçka yolunun 2, 10, 15 ve 16. kilometrelerinde ışıklı uyarı sistemi montaj çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-11 ve 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü devam edecek.

Bingöl-Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 48-52. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yapım çalışmaları sebebiyle Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara-Kahramankazan istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.