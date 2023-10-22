Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı Tüneli geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenilemesi çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Kaynaşlı kavşağından D-100 devlet yoluna aktarılıyor. Abant kavşağından otoyola tekrar katılım sağlanabiliyor.

TEM Otoyolu'nun Çerkezköy-Kınalı kavşaklarında İstanbul istikametinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla her gün, 19.00-06.00 saatlerinde, şerit kapatma yapılıyor.

Çanakkale-İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim köprülü kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü trafiğe kapatıldı. Bu sebeple ulaşım, İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sürdürülüyor.

Eskişehir-Kütahya yolunun Eskişehir istikameti 27-30. kilometrelerinde çelik ağ ile şev koruması çalışmaları dolayısıyla bir şerit trafiğe kapatılırken, ulaşıma tek şeritten ve kontrollü olarak izin veriliyor .

Konya-Antalya yolunun Demirkapı tünelleri Konya-Antalya istikameti, sağ tüp bakım onarım çalışmaları nedeniyle kapatıldığından ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ordu yolunun 0-1. kilometrelerindeki Yeşilkent kavşağının Sinop ayrımı kolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kapatıldı. Sinop istikametine gidecek sürücülerin Otogar kavşağını kullanmaları gerekiyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 0-4. kilometrelerindeki Kırkgeçit 15. viyadüğünde derz çalışması sebebiyle (sol platform) Ankara yönü trafiğe kapatıldı, ulaşım sağ platformdan iki yönlü olarak devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı -Gaziantep Kuzey kavşakları kesimi 8-12. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde yapımı devam eden sanat yapısı çalışması dolayısıyla tırmanma şeridi şeklinde 3 şeritten sağlanan ulaşım, 2 şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Kangal-Gürün yolunun 35-40. kilometrelerinde sathi kaplama çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.