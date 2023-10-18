Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 81-82. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Niğde istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Batı-Savaştepe kavşakları 23-25. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla İzmir yönünde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı Tüneli geçişi) genleşme derzi yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler, Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapılabiliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 0-6. kilometrelerinde (İncek Kavşağı istikameti) üstyapı onarım çalışması nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Çalışmalar kapsamında Eskişehir Kavşağı'nın İncek istikameti katılım kolu da trafiğe kapatılacak. Sürücüler Eskişehir Kavşağı'nın diğer kollarından İncek istikametine yönlendirilecek.

Antalya İl sınırı-Akseki-İbradı ayrımı yolunun 22-25. kilometrelerinde 10.00-17.00 saatlerinde patlatmalı kazı çalışmaları yapılacak. Bu sebeple yolda trafik akışı kısa süreliğine durdurularak, ulaşım Cevizli-Derebucak-İbradı güzergahından devam edecek. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Samsun-Ordu yolunun 0-1. kilometrelerinde Yeşilkent Kavşağı'nın Sinop ayrım kolu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kapatılacak. Sinop istikametine gidecek sürücüler Otogar Kavşağı'nı kullanabilecek.

Gerede-Ankara yolunun 23-28. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve genişletme çalışmaları sebebiyle Gerede-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara-Gerede istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Elazığ-Bingöl yolunun 35-36. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Trabzon-Rize yolunun 7. kilometresindeki (Kaşüstü mevkisi) sanat yapısı çalışması sebebiyle bölünmüş yolun Rize yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.