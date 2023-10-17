Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerindeki 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerinde bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle otoyolun her iki yönünde çalışma programına sağ veya sol şeritler trafiğe kapatılacak. Kuleler bölgesinde de uygun zaman aralığında sağ, sol ve orta şeritler ulaşıma kapatılarak çalışmalar gerçekleştirilecek.

TEM Otoyolu'nun Çerkezköy-Kınalı kavşakları İstanbul istikametinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle 19.00-06.00 saatlerinde şerit kapatması uygulanacak.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 1-2. kilometrelerindeki Hamamçayı Köprüsü'nde giriş derzindeki hasar dolayısıyla İstanbul yönünde banket ve birinci şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 92-96. kilometrelerinde (Aydın Kuzey Kavşağı-Çine-Muğla Kavşağı) üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer istikametten geliş-gidiş şeklinde sürdürülüyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Amasya-Turhal yolunun 31-33. kilometrelerinde (Sevincer Kavşağı) kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 2-7. kilometrelerinde asfaltlama çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 4-10. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bingöl-Solhan yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 5. kilometresinde (Yalıncak PTT mevkisi) yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.