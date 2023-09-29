ANKARA (AA) - Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikametinde trafik akışı Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola katılım sağlayabiliyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 6-8. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer şeritlerden izin veriliyor.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Adapazarı-Mekece yolunun 44-48. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Gerede-Ankara yolunun 23-28. kilometrelerindeki üstyapı yenileme ve genişletme çalışmaları nedeniyle Gerede-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma Ankara-Gerede istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Pınarbaşı-Göksun yolunun 26-40. kilometrelerindeki sathi kaplama çalışması sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Muğla-Denizli yolunun 5-10. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Elazığ-Bingöl il sınırı-Bingöl yolunun 21-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 60-63. kilometrelerindeki asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 33. kilometresindeki Kemalpaşa Tüneli'nde elektrik-elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.