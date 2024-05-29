Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Yılankale-Ceyhan kavşaklarında üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Osmaniye istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'ndaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle bazı kesimlerde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Bornova-Çeşme Otoyolu'nun Otogar Kavşağı dönüş kolu, aydınlatma direklerinin montaj çalışmaları dolayısıyla 3 Haziran'a kadar 23.00-05.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zonguldak il sınırı-Mengen-Yeniçağa yolunun 11-12. kilometrelerinde taş duvar yapım çalışmaları sebebiyle Yeniçağa-Mengen-Zonguldak istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 30-42. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Isparta-Antalya yolunun 32. kilometresinde sanat yapısı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun Antalya gidiş istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Çamlıhemşin-Ayder yolunun 32-34. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle trafik akışı kısa sürelerle kesilerek ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Samsun-Ankara yolunun 30-40. kilometrelerinde (Çakallı mevkisi-Kavak ilçesi kesimi) muhtelif bölümlerde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Diyarbakır-Mardin yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.