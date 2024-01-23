Ankara

Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, kara sınır kapılarından giriş-çıkış yapan araç sayısı, Kovid-19 salgınının etkilerinin görüldüğü 2020 dışında yıllık bazda sürekli arttı.

Türkiye'nin kara sınır kapılarından 2019'da 7,6 milyon araç giriş-çıkış yaparken, 2020'de bu sayı 5,1 milyona geriledi. Araç sayısı 2021'de 6,9 milyona, 2022'de 9,5 milyona yükseldi.

Geçen yıl da kara sınır kapılarında 10,1 milyon araç giriş-çıkışı gerçekleşti. Böylece 5 yıllık dönemde giriş-çıkış yapan araç sayısı 39,2 milyon olarak kayıtlara geçti.

Geçişlerin yaklaşık 3'te 1'i Kapıkule'den

Bu dönemde en fazla giriş-çıkış 12 milyon araçla Kapıkule Gümrük Kapısı'nda oldu. Burayı 7,7 milyonla Habur, 3,7 milyonla Hamzabeyli Gümrük kapıları izledi.

Araç türlerine göre değerlendirildiğinde, 2019'da kara sınır kapılarından giriş-çıkış yapan 7,6 milyon araçtan 3,7 milyonunu otomobiller oluşturdu. Otomobil giriş çıkışları, salgının yaşandığı 2020'de 1,6 milyona geriledi. Kara sınır kapılarından geçen otomobil sayısı 2021'de 2,5 milyon, 2022'de 4,4 milyon, geçen yıl da 5 milyon oldu.

2023'te 4,3 milyon tır-çekici-dorse grubu araç kara sınır kapılarını kullandı ve otomobilin ardından ikinci sırada yer aldı. Bu sayı 2022'de 4,3 milyon, 2021'de 3,8 milyon, 2020'de 3,1 milyon ve 2019'da 3,3 milyon olmuştu.

Kara sınır kapılarından 2019'da 362 bin 238 kamyon giriş-çıkış yaptı. Kamyon giriş çıkışları 2020'de 270 bin 417'ye geriledi, 2021'de 354 bin 664, 2022'de 501 bin 30, 2023'te de 486 bin 346 olarak kayıtlara geçti.

Kara sınır kapılarından 2019'da 61 bin 761 tanker geçiş yaptı. Tanker geçişleri 2020'de 37 bin 453'e kadar geriledi. 2021'de 64 bin 164, 2022'de 99 bin 945, 2023'te de 99 bin 697 oldu.

2019-2023 döneminde sınır kapılarından giriş-çıkış yapan araç sayıları şöyle: