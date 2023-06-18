SİVAS AA- Resim tutkusu 2005 yılında başlayan, henüz 10 yaşındayken ailesi ve öğretmenlerinin yeteneğini keşfetmesinin ardından Sivas Atatürk Kültür Merkezi'nde ilk sergisini açan Kemahlıoğlu, 18 yılda çizdiği 200'ü aşkın resmi, 350 sergide sanatseverlerle buluşturdu.

Kemahlıoğlu, hayranı olduğu Türk müzeciliğinin kurucusu, ressam Osman Hamdi Bey'in dünyaca ünlü "Kaplumbağa Terbiyecisi" adlı eserini 2013'te, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "Dünya Kültür Mirası Listesi"nde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'ndaki motifleri işleyerek tuvale yansıtmaya başladı.

Çalışmasını 10 yılda tamamlayan Caner Kemahlıoğlu, Osman Hamdi Bey ve dünyaca ünlü eserinden ilham aldığı çalışmasına üniversiteye hazırlık döneminde başladığını söyledi.

Genç sanatçılara ilham olan eseri tekrar yorumlarken çok fazla araştırma yapıp, taslaklar çizdiğini ve sanatçıya saygı temelinde orijinal boyutlarını koruyarak tuvale yansıtmaya çalıştığını anlatan Kemahlıoğlu, "Tabloyu ortaya çıkarmam yaklaşık 10 yılımı aldı." dedi.

"Kentimizin ünlü yapısındaki tarihi dokuyu yaşatmak istedim"

Eserde, Avrupalı bazı bilim insanlarınca "Anadolu'nun El Hamra'sı" olarak nitelendirilen Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'ndaki motifleri kullandığını dile getiren Kemahlıoğlu, şunları kaydetti:

"Buradaki motifleri kullanmam aslında Osman Hamdi Bey'in arkeolojik yönünü de ortaya çıkarıyor. Osman Hamdi Bey, Nemrut kazısını yapan ve İskender Lahti'ni Türkiye'ye getiren isim olarak da biliniyor. Ben de kentimizin ünlü yapısındaki tarihi dokuyu yaşatmak istedim. Divriği Ulu Cami'nin batı kısmındaki motifleri tablodaki Kaplumbağa Terbiyecisi'nin kıyafetine işledim ayrıca orijinal resimdeki Bursa Yeşil Cami'nin pencere bölümüne Divriği Ulu Cami'deki doğan figürünü ekledim."

Kemahlıoğlu, Atatürk ve Kongre Müzesi'nde, tekrar yorumladığı "Kaplumbağa Terbiyecisi" tablosu ile Osman Hamdi Bey'in özelliklerini anlatan, yaşamından kesitler sunan fotoğrafların yer aldığı bir oda oluşturduklarına dikkati çekerek, "Odanın ilk lansmanını gerçekleştirdik. Aynı zamanda 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünde odanın esas açılışını gerçekleştirmek için sanatçılardan özel koleksiyon ekibi oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.