KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KURULUMU İŞİ YAPTIRILACAKTIR

T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ

İKN : 2023/604772

1-İdarenin a) Adı : T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 1. BÖLGE MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : 1. BÖLGE SATIN ALMA VE STOK KONTROL SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ Rasim Paşa Mah.Org Şahap GÜRLER Cad.No 57 Komisyon Bürosu Haydarpaşa - KADIKÖY / İSTANBUL 34716 Haydarpaşa KADIKÖY/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2163488020-381 - 2164148740 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : HALKALI GAR VE GÜMRÜKLÜ SAHASINA CCTV KAMERA KURULUMU YAPIM İŞİ b) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Bölge Müdürlüğü Modernizasyon Müdürlüğü Mıntıkasındaki Halkalı Gar Ve Gümrüklü Sahasına 42 Kalem İşçilik Ve Malzeme Dahil Cctv Kamera Kurulumu İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 1. Bölge Müdürlüğü Modernizasyon Müdürlüğü Mıntıkasındaki Halkalı Gar Ve Gümrüklü SahasI ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür. d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 13.07.2023 - 13:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : TCDD İşletmesi 1. Bölge Müdürlüğü Gar Binası Asma Kat Haydarpaşa/Kadıköy/ İSTANBUL

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyim belgeleri: Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan; EIV. Grup (Öz denetimli bina ve alan otomasyon sistemleri) işleridir. 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri, Elektrik mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik Haberleşme Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ya da Bilgisayar Mühendisliği bölümüdür.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Asgari Oran Azami Oran Fiyat Dışı

Unsur Puanı Sabit Kamera (Malzeme) 3,882473% 5,82371% 2,4265 Sabit Kamera (İşçilik) 0,236159% 0,354239% 0,1476 Hareketli Kamera (Malzeme) 3,198722% 4,798084% 1,999 Hareketli Kamera (İşçilik) 0,390417% 0,585626% 0,244 Tip-1 Kayıt Donanımları (Malzeme) 4,615344% 6,923015% 2,8846 Tip-1 Kayıt Donanımları (İşçilik) 0,242491% 0,363737% 0,1516 İzleme ve kayıt yazılımı 1,750056% 2,625084% 1,0938 İzleme ve yönetim amaçlı iş istasyonu (Malzeme) 0,924784% 1,387177% 0,578 İzleme ve yönetim amaçlı iş istasyonu (İşçilik) 0,063111% 0,094666% 0,0394 İş İstasyonu Ekran Özellikleri (Malzeme) 0,275148% 0,412722% 0,172 İş İstasyonu Ekran Özellikleri (İşçilik) 0,039779% 0,059669% 0,0249 Profesyonel Video Ekranları (Malzeme) 0,635305% 0,952957% 0,3971 Profesyonel Video Ekranları (İşçilik) 0,106114% 0,159171% 0,0663 B tipi kenar AĞ anahtarı (Malzeme) 3,078451% 4,617677% 1,924 B tipi kenar AĞ anahtarı (İşçilik) 0,187094% 0,28064% 0,1169 C tipi kenar AĞ anahtarı (Malzeme) 1,70659% 2,559886% 1,0666 C tipi kenar AĞ anahtarı (İşçilik) 0,108206% 0,162309% 0,0676 D tipi Endüstriyel AĞ anahtarı (Malzeme) 6,381733% 9,5726% 3,9886 D tipi Endüstriyel AĞ anahtarı (İşçilik) 0,671386% 1,007078% 0,4196 Ağ Yönetim Yazılımı 0,615379% 0,923069% 0,3846 1KVA Kesintisiz Güç Kaynağı 0,711461% 1,067191% 0,4447 10KVA Kesintisiz Güç Kaynağı (Malzeme) 1,228745% 1,843118% 0,768 10KVA Kesintisiz Güç Kaynağı (İşçilik) 0,211565% 0,317347% 0,1322 İç Ortam Kenar Rack Kabin 0,076922% 0,115384% 0,0481 Rack Kabin 0,148354% 0,222532% 0,0927 Saha Dolabı 2,410044% 3,615066% 1,5063 Cat6 UTP Kablo 1,115232% 1,672848% 0,697 Kablo Kanaletleri 0,448952% 0,673428% 0,2806 Fiber Optik Kablo 6,319646% 9,47947% 3,9498 Fiber Optik Sonlandırma 1,447628% 2,171442% 0,9048 Enerji Besleme Kablosu (3x2,5mm2) 1,058526% 1,58779% 0,6616 Enerji Besleme Kablosu (3x4mm2) 0,619383% 0,929074% 0,3871 Enerji Besleme Kablosu (3x6mm2) 2,219483% 3,329224% 1,3872 Metal Kablo Kanalı 10,371655% 15,557482% 6,4823 Altyapı Kazısı (Toprak) 3,757473% 5,636209% 2,3484 Altyapı Kazısı (Beton) 9,436576% 14,154864% 5,8979 Dış Ortam Koruyucu Boruları 3,574461% 5,361691% 2,234 Direk ve Sabitleme (25m) 3,345695% 5,018543% 2,0911 Direk ve Sabitleme (10m) 0,257361% 0,386042% 0,1609 Klima (Malzeme) 0,366025% 0,549037% 0,2288 Klima (İşçilik) 0,073205% 0,109807% 0,0458 Eğitim 1,692865% 2,539297% 1,058

#ilangovtr Basın No ILN01847713

HALKALI GAR VE GÜMRÜKLÜ SAHASINA CCTV KAMERA KURULUMU YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu yapım işinin3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.Hesaplamada Kullanılacak Formül:Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli TP)İsteklinin Toplam Puanı ve Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı hesaplanırken;İstekli Toplam Puan (İstekli TP) = ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur PuanıSıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli Toplam Puan)Teklif Fiyat Puanı:50Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:HayırDemonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15. Diğer hususlar:İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.“3 Mayıs 2016 tarih 29701 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan altyapı işlerinde sınır değer katsayısı (N) 1,00 olarak belirlenmiştir.”