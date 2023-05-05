NEVŞEHİR AA- Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyünde 90 dönümde butik otel konseptinde hizmet sunan otelin yerleşkesine iki yıl önce 156 sakura (kiraz çiçeği) ağacı dikildi.

Sakura ağaçlarının baharın heyecanını yansıtan pembe çiçekleri, bölgede hem turistlerin gezi yollarını renklendiriyor hem de işçiler tarafından toplanıp kazanlarda kaynatılarak reçel yapılıyor ve otelin mutfağında farklı ürünlere dönüştürülüyor.

"Hasat dönemi köylülerle çalışıyoruz"

Otelin restoranlarından sorumlu müdürü Hüseyin Bölük, AA muhabirine, Japonların dostluk ve barış ağacı olarak dünyaya tanıttığı sakura ağacı çiçeklerinin usta şefler tarafından değerlendirildiğini söyledi.

Kapadokya turizmine gastronomi anlamında katkı sunma hedefiyle çalışma yürüttüklerini belirten Bölük, şöyle devam etti:

"Sürdürülebilir turizm yapmaya çalışıyoruz. Çok araştırdım, Japonya'da sakura çiçeğinden bir şey yapmıyorlar. Muhteviyatında E vitamini olduğu için şerbet, çay, hengel ve reçeller yapıyoruz. Çiçeğinden elde ettiğimiz suyla hamuru renklendirerek erişte yapıyoruz. Hasat dönemi köylülerle çalışıyoruz. Bir ekip topluyor, başka bir ekip pişirme işlerini yapıyor ve servis ediyoruz. Sakura çiçeğinden yaptığımız reçel, gül reçeline benziyor. Esmer şeker ve limonla ovalayıp bir gece bekletip reçel yapıyoruz. Pek çok ülkeden misafirlerimiz var. Genel olarak Japonya ile özdeşlemiş bir bitki olduğu için Kapadokya'da karşılaşınca şaşkınlıklarını ifade ediyorlar."