Kültür ve Medya Dünyası

HIMBIL

BİROL İNAN HIMBIL adlı Romanı Mona Kitap’tan çıktı. “İpi kopunca tespihin taneleri yere saçılır, bir daha asla bulunmamak üzere oraya buraya yuvarlanır ya, benim hayatım da tıpkı böyleydi,” der Nadir. Gençtir, zekidir ama Z kuşağı yaşıtlarının çoğu gibi hayattan ne istediğini bilemez. Sosyal medyadan tanıştığı Roxanna ile karanlık oyunlarla dolu yazışmaları onu çok etkiler. Roxanna’ya olan tutkusu Nadir’e bir ayna tutmuş, tüm zayıf yönlerini ortaya çıkarmıştır çünkü! Üniversitede okumak için geldiği Ankara sokaklarında, bir martıya atlayarak dolaştığı gecelerde yaşamı sorgular genç adam... Okul arkadaşı Çiğdem, sık sık gittiği bir barın sahibi Enis ve müdavimlerinden Pala ile yaşadıkları onu Avustralya’da büyük bir maceraya taşıyacak, sıradanlığın zincirini kırmasını sağlayacaktır!“Bana bir eser ortaya koyma yetisi veren şey ise yarama değen başka bir yara...” der romanın kahramanlarından biri. Yazar Birol İnan, keskin bir ironi ve gözlem gücüyle bize benzersiz bir dünya sunuyor. Bu dünyanın içinde işçileri sömüren yeni dönem müteahhitleri, digital zorbalıklar, bir babanın onuru ve karşılıksız aşklar var. İnan, “Hımbıl” denilerek küçük görülen Nadir’in kendini yeniden yaratma sürecini, cesur bir üslupla ortaya koyuyor. “Neden babamlar kaderci ve ölümüne milliyetçi? Bir araya gelmelerine engel olan şey ne? Bilginin yaratılmasında ya da geçmişten onlara ulaştırılmasında bir sorun mu oldu? Neden hep aynı sayfayı okumakta ısrar ediyorlar? A,B,C,D,E... Z, sonra tekrar A’ya dönüş mü? Bir şey uğruna mı? Kendin olamamak mı sorun? Ortak yönleri belki de bu işi beceremiyor olmaları. Kopuktu zincir,harbiden kopuk. Anlamakta zorluk çektiğim,kastettiğim şeyse yaşamak...”

Yazar BİROL İNAN Hakkında

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunudur. “Hayatımda yazdığım en hikayelerim” dediği biri kız, diğeri erkek iki çocuk babasıdır. Bodrum ve İzmir’de yaşamaktadır. Romanlarını duygu yoğunluğu yüksek şiirler üzerine kuran yazarın, 2018 yılında Mona Yayınlarından çıkan ilk roman Hep Sevgili Kalalım, kitapçılarda haftalarca çok satanlar raflarında kalmıştır. Yazarın yine aynı yayınevinden çıkan Kalbim Pera ve Biliyordu Dönmeyecektim romanları okurlar tarafından beğeniyle karşılanmıştır.

Ses, Nefes ve Müzik

SEDAT ANAR SES, NEFES ve MÜZİK adlı Deneme Türündeki eseri Everest Yayınlarından çıktı. Santur üstadı, besteci ve yazar Sedat Anar, Ses, Nefes ve Müzik başlığı altında farklı alanlardan on sekiz ismin müziğe dair yazılarını bir araya getiriyor. Feqiye Teyran’dan, Olivier Messiaen’den ve kuşlardan açılan bahis, Mehmet Âkif’te, Yahya Kemal’de, Itrî’de soluklanıyor; setara, mandoline, radyoda bir istasyona, usta ile talibin sohbetine, kadın orkestra şeflerine uğrayarak şiirde son buluyor. Çok farklı sesler bir arada, müziğin çeşitliliğini, dillerini, renklerini, şifasını, sükûnetini inceliyor. Konukların müziğe dair farklı görüş ve deneyimleri, Sedat Anar’ın müziğine ve hayatına yön veren arayışları ve uğrakları da gözler önüne seriyor. Ses, Nefes ve Müzik gözden geçirilmiş ve genişletilmiş yeni baskısıyla okurla buluşuyor. Yazarlar: Abdurrahim Karadeniz, Ahmet Makal, Başak Yavuz, Bilen Işıktaş, Cansun Küçüktürk, Damla Gürkan Anar, Enis Batur, Ercan Yılmaz, Gökhan Özcan, Handan Acar Yıldız, Kemal Dinç, Kemal Sayar, Kenan Bölükbaş, Koçer Avcı, Sadık Yalsızuçanlar, Selahattin Özpalayıklar, Yıldız Ramazanoğlu

SOFRANIN SERGÜZEŞTİ

TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA YEME – İÇME KÜLTÜRÜ

Tülin Ural, Sofranın Sergüzeşti’nde yer alan denemelerde, en tabii ve evrensel ihtiyacımız olan yemek yemenin, esasında tabiattan uzaklaşma anlamına da gelen uygarlık ve kültürün eliyle nasıl dönüştüğünü örnekler üzerinden anlatıyor. Yeryüzündeki varlığımıza mutfaktan ve sofradan başlayarak bakarken yeme-içmenin geçmişine, Türkiye’de aldığı kimi biçimlere ve çeşitli kültürel ürünlerde nasıl temsil edildiğine tarihsel ve sosyolojik açılardan yaklaşıyor. Bu denemelerde, adabımuaşeretin olası dönemeçleri ve anlamları, lezzet standardımızdaki dönüşümler, modernleşmenin ve küreselleşme sürecinin mutfak üzerindeki etkilerine dair ipuçları bulacak ve sofranın tarihinde bir yolculuğa çıkacaksınız. Everest Yayınları, Aş Kitaplığı dizisinin ilk kitabını gururla sunar. Aş Kitaplığı gastronomi, mutfak, lezzet temalarını edebiyat, tarih, sosyoloji gibi geniş bir yelpazede irdeleyen eserleri bir araya getirmeyi ve okura yeme-içmenin keyfini kitap sayfalarında yaşatmayı amaçlıyor. Bu dizide, gıda zincirinin tarımdan başlayarak tüm aşamalarını, yani topraktan, dalından sofraya gelmesine kadarki her adımı merkezine alan roman, hikâye ve öyküler, sosyal bilimler alanından araştırmalar ve tematik çalışmalar bulacaksınız.

KANATSIZ MELEKLER

SABAHAT ŞAHİN KANATSIZ MELEKLER adlı romanı Mona Kitap’tan çıktı.Yaşanmış olaylara dayanmaktadır…Bazı sağlık çalışanlarının birtakım hataları yüzünden annesini ve ablasını kanser hastalığına kurban etmiş olan Sabahat Şahin, haklı ama biraz da göz ardı edilmiş mücadelesini, uzun yıllar boyunca edindiği acı tecrübeleri ve uğradığı kayıpları roman sanatının edebi diliyle harmanlayarak okurlarına ulaştırıyor. Maalesef Türkiye’deki sağlık sisteminde hata yapan, hukuken yeteri kadar bedel ödemiyor, bedel her zaman hastaya ödetiliyor. Çünkü kendilerine göre zorlu şartlarda, en ağır koşullarda okuyarak hekim olmuş bazı sağlık çalışanlarımızın şöyle bir inancı var: Ben ihtisası en zor mesleği seçtim. Tıp fakültesi… Kolay mı tıp fakültesinde okumak?” Kendilerince bir bedel ödediklerini düşünseler de bütün bu zorlukları aşabilmek bazılarının egolarını şişiriyordu. Bu yüzden altını çizerek yazıyorum: İnsanlıklarını unutuyor, bu kutsal mesleği bir tüccar gibi icra ediyor ve başarısız oldukları yerlerde buna basit bir iş kazası muamelesi yapıyorlardı. Oysa insan ve insan sağlığı üzerine ihtisas yaptıklarını, bu aşamada, korkarım unutuyorlardı! Sözüm mesleğinin hakkını veren hekimlerimize değil asla. Ben annemin on yıllık yaşam mücadelesi süresince, o kadar çeşitli sağlık çalışanıyla muhatap oldum ki, bunların içinde meslek aşkını ilke edinmiş, fedakâr doktorlarla da tanıştım. Ancak talihsizlik kanser olmak değildir, bazen de kötü doktora denk gelmektir. Yazacaklarımdan sonra, beyaz önlük giyinmiş kara talihin ne olduğunu daha iyi anlayacağınızı umuyorum.”

Haber Muhabiri ve Spiker Cansın Çevik

Cansın Çevik 9 Eylül 1996’da doğdu. Ankara’da yaşamaktadır. İlköğretim ve lise hayatını Ankara'da sürdürdükten sonra üniversiteyi de burada okumaya karar verdi. Medya sektörüne yönelik hem akademik hem de saha eğitimi alabilmek için Ankara Üniversitesinde gazetecilik bölümünü tercih etti. Hayallerine bir adım daha yaklaştığı bu eğitim hayatında kanal d Trt spor ve dergilerde staj yapma imkanı buldu. Sahaya indikçe bu mesleğin ayrıcalıklarına daha iyi hakim oldu ve bu mesleği yapmak istediğine emin oldu. İyi bir muhabirin spikerin ya da genel ifadesiyle bir gazetecinin sektörün her alanına hakim olması gerektiğine inanan biridir bu yüzden okurken muhabirlik ve montaj dışında bir de fotoğrafçılık alanına yöneldi ve Türkiye basketbol federasyonunda kısa süreli bir tecrübesi oldu. Mezun olduktan sonra ilk başta kanal 5 de ajans muhabirliği ve haber montajı yaptı. Daha sonra da Beyaz tv'de haber montajı biriminde kendini geliştirme fırsatı oldu. Teknik bilgisini tamamlamadan ekranda var olamayacağı düşüncesiyle kendini geliştirmeye bu birimde başladı. Cansın Çevik çok yönlü olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Cansın Çevik bu mesleğe dair yeteneği , birikimi , haberci yönü kendine özgü sunum tarzı , özgün haberciliği gibi özelliklerinin yanı sıra pozitif enerjisi, ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Cansın Çevik tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Model Dilara Güler

8 Kasım 1997 yılında Konya’da doğdu. Liseyi bitirir bitirmez İstanbul’a taşındı. İlköğrenim ve lisenin ardından medya ve iletişime yönelerek Üniversitede Radyo televizyon sinema tercih etti. Ancak gönlünde modellik vardı model olmak istiyordu. Model olma hayali vardı bu hayalin peşinden gitti ve araştırmalar yaptı. Çok başarılı bulduğu Modellik eğitimi veren Ferhan Arala ulaştı ondan eğitim ve sertifika aldı. Eğitiminin bitmesine yakın ilk defilesine çıktı. Sonrasında Mercedes Benz Fashion Week vb defilelerde yer aldı. Çok beğendiği bir tasarımcı olan Özlem Süer için çekim yaptı. Ama 2019 yazında kendine ve ailesine daha fazla vakit ayırıp Konya’ya geri döndü. 2023 e kadar yine çalıştı ama aktif değildi sürekli yurtdışındaki Erasmus projelerine katıldı yeni kültürler ve insanlarla tanışmak Yeni yerler yeni hayatlar görmek Dilara Güler için önemliydi. Nisan ayından beri modelliğe geri dönen Dilara Güler kısa süre içinde 5 defileye katıldı. Aynı zamanda oyunculuk yapmayı da düşünmektedir. Dilara Güler modelliğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü modelliği gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , düzgün fiziği ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Dilara Güler tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Sunucu Model Neslihan Uğur

Neslihan Uğur eğitim süreçlerini tamamladıktan sonra Medya ve iletişim alanına yöneldi. Craft Oyunculuk Atölye'sinden oyunculuk eğitimi aldı. Dialog Anlatım Ve İletişim Kurum'undan spikerlik ve sunuculuk eğitimi aldı. Şu an da reklamcılık eğitimi almaktadır. Neslihan Uğur sektörde ilk olarak Medya24'te"Neslihan Uğur'la Rengarenk" adlı programın editörlüğünü ve sunuculuğunu yaptı. Number1 Medya Grubu Bünyesin de olan Fashion One Tv'nin moda editörlüğü ve sunuculuğunu yaptı. Lider Haber'de, Lider Spor programının sunuculuğunu yapmaktadır. Neslihan Uğur ayrıca Çeşitli dizi ve reklam projelerinde yer aldı. Neslihan Uğur ekran önündeki başarısı , çok yönlü birikimi, yeteneği, kendine özgü sunum ve moderatörlük tarzı gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Neslihan Uğur tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Haber Muhabiri Tuğçe Ünsal

Tuğçe Ünsal 1990 yılında Çorum'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini burada tamamladı. Üniversite tercihi ise Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'ydi. Radyo, Sinema ve Televizyon bölümünü okurken, üniversitenin binlerce öğrenciyi sektöre kalifiye eleman olarak kazandırdığı Üntv'de staj yaptı. 4 yıllık eğitim hayatı boyunca okulda aldığı teorik bilgileri Üntv'de uygulayarak öğrendiği bilgilerle, 2012 yılında mezun olduğunda sektöre giriş yapma fırsatı buldu. Mezun olduğu yıl Selçuk Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü Tezli Yüksek Lisansı'nı kazanan Tuğçe Ünsal, bu süreçte yüksek lisans eğitimini alırken, yerel basında çeşitli gazete, dergi ve televizyonlarda çalıştı. 2016 yılında memleketi Çorum'a kurulan yeni uydu televizyonu TV19'da haber sorumlusu ve ana haber spikeri olarak işe başladı. Burada başarılı haberlere imza atan güzel sunucunun ekibi Yerel Medya Özendirme Yarışması'nda birincilik ödülü kazandı. TV 19'daki 2 yıllık serüveni Beyaz TV ile el sıkışmasıyla sona erdi. Beyaz TV Ankara bürosunda muhabir olarak meslek hayatına devam eden Ünsal, 4.5 yılda başarılı haberleriyle adından söz ettirdi. Bir süre de izleyicilerin karşısına hafta sonu ana haber sunucusu olarak çıktı. Sonrasında ise kanalın Ankara bürosunda editörlüğe terfi etti. Son olarak Atv ile el sıkışan Ünsal, Atv Ana Haber Ankara muhabiri olarak mesleğini sürdürüyor. Tuğçe Ünsal bu mesleğe dair yeteneği , çok yönlü birikimi , kendine özgü sunum tarzı , haberci yönü , vizyonu gibi özelliklerinin yanı sıra pozitif enerjisi , ışıltısı ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Tuğçe Ünsal tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.

Oyuncu Model Özge Aran

1989’da Bursa’da doğdu. Asıl yapmayı istediği iş olan medya iletişim oyunculuk ve müzik alanında birbirini tamamlayıcı çok önemli eğitimler aldı. Bursa belediye konservatuar ve orkestra şubesi TSM bölümü’nde 2 yıl eğitim aldı. Gkm’de kamera önü oyunculuk eğitimi aldı. Müjdat gezen akademi oyunculuk eğitimi aldı. Adile Naşit tiyatrosu’nda tiyatro eğitimi aldı. Üç maymun görsel sanatlar akademi’de tiyatro eğitimi aldı. Ayça kuru akademi’de modellik ve zarafet eğitimi aldı. Ayrıca Özel şan eğitimi aldı. Ekranda pek çok projede yer aldı. Muhteşem yüzyıl kösem 2 sezon cariye rolünde, Gülümse yeter 13 bölüm Aslı karakterini canlandırdı. Oyun bozan dizisi anacast Zeynep karakterini oynadı. Arka sokaklar’da yer aldı. Görümce filminde Gupse Özay’ın Bu Benim Masalım’da Aleyna Tilki’nin dublörü oldu. Kuaförüm sensin moda yarışmasında 40 bölüm yer aldı. Gold Media awards 2021 yılın en dikkat çeken modeli ödülünü kazandı. Top model of Turkey 2016 en iyi model seçildi. Sosyal medya’da ınfluencer olarak da çalışmalar sürdürmektedir. Özge Aran çok yönlü yetenekleri , birikimi , kendine özgü oyunculuğu , yarışmalarla başarısı tescilli özgün modelliği gibi özelliklerinin yanında pozitif enerjisi , ışıltısı , düzgün fiziği ve güzelliğiyle de dikkat çekmektedir. Özge Aran tüm bu nitelikleriyle gelecekte de adını sıkça duyacağımız çok önemli bir isimdir.