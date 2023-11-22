Ankara

Mühendis Tek-Sen Ulaştırma Sendikasının Kurucu Başkanı Tolga Karakadı ve Mühendis Tek-Sen Tarım-Orman Sendikasının Kurucu Başkanı Fırat Alabay, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, kamudaki mühendis ve teknik hizmet sınıfı çalışanlarının mevcut sendikalarda yeterince temsil edilmediğini belirtti.

Kurulan sendikalarla mühendis ve teknik hizmet sınıfı çalışanlarının mesleki itibarının yeniden tesisinin ve özlük haklarının iyileştirilmesinin amaçlandığını vurgulayan Alabay ve Karakadı, şu ifadeleri kullandı:

"İlk olarak Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası kuruldu. Ardından ulaştırma hizmetleri kolunda Mühendis Tek-Sen Ulaştırma ile tarım ve ormancılık hizmetleri kolunda Mühendis Tek-Sen Tarım-Orman sendikalarının kuruluşu tamamlandı. Kamudaki tüm mühendis ve teknik hizmet çalışanlarını tek çatı altında birleştirmek istiyoruz. Farklı hizmet kollarında kurulan sendikalarımız, mühendislik mesleğinin gerektirdiği özellikleri ve kamu hizmetlerindeki önemli rolü göz önünde bulundurarak, çalışanların haklarını korumak ve geliştirmek adına güçlü bir dayanışma sergileyecek. İlerleyen süreçte, diğer hizmet kollarında da kurulacak sendikalarla mühendis ve teknik hizmet çalışanlarını kapsayan bir konfederasyon kurulması hedefleniyor."