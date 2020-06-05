Hande Hamdiye AĞIRMAN

Şehir ile günlük hayatın monotonluğundan uzaklaşmak, doğayla iç içe olmak ve sağlıklı bir tatil yapmak isteyenlere izole olma imkanı tanıyan kampçılık ülkemizin pek çok bölgesinde yapılabilmektedir.

Kampçılık Hakkında Genel Bilgiler:

Kampçılık faaliyetinde bulunacaksanız öncelikle doğaya ve canlılara saygı duymanız gerekir. Güvenli, sağlıklı ve doğru bir kamp yapmak için doğru planlama oldukça önemlidir. Gideceğiniz bölge hakkında yakınlarınıza bilgi verin. GSM oparatörlerinin %90’nı doğa yürüyüşü ve kampçılık yapılan alanlarda çekmeyebilir. Bu yüzden garantici olun ve asla telefonunuza güvenerek yola çıkmayın. Gideceğiniz yer ile ilgili harita edinin ve üzerinde çalışın. Harita bilgisi önemli olduğunu unutmayalım. Hatta bu harita çıktılarından arkadaş, aile vb. yakınlarınıza verin. Uzun süreçli bir kamp planlanmış ise, bölgedeki jandarmaya da haber vermekte fayda var. Maddi duruma göre uydu telefonu ya da GPS cihazları da hem yol bulmanıza hem de acil durumlarda oldukça işinize yarayabilir.

Çantanızda Mutlaka Bunları Bulundurun

Yanınızda düdük bulundurun. Acil bir durumda arkadaşlarınıza ve çevrenize uyarı amaçlı sesler gönderebilirsiniz. Ufak bir ilkyardım çantası hazırlamalısınız. Çantanıza ilkyardım ekipmanları ve birkaç ilaç koyabilirsiniz. Kış Kamplarında hem ucuz hem de az yer kaplayan termal bir battaniye size çok faydalı olacaktır. Hipotermiye karşı korunmanızı sağlar. Aşırı yağış ve kar fırtınasına yakalanabilirsiniz. Çünkü sürprizlerle doludur. Bu yüzden yanınıza kamp tüpü almak çadırınızı ısıtır ve sıcak yemek yemenizi sağlar. Fakat tüpü yakarken dikkatli olun ve çadırınızın havalandırmalarını açın.

Şimşeklere Dikkat!

Kampta yağmur oldukça keyiflidir. Yağmurun sesi, toprak kokusu sizi rahatlatacaktır. Peki ya şimşekli bir yağmur. Bu sizi huzursuz edebilir. Belki de kampta karşılaşabileceğiniz en büyük tehditlerdendir, şimşek. Doğada şimşek yüzünden açık hedefsinizdir. Bu tarz bir durumda neler yapmalıyız?

Arabanız yakında ise, arabaya sığınarak güvende olabilirsiniz. Açık alanlarda bulunmaya özen gösterin. Ağaç dipleri şimşekli havalarda oldukça tehlikelidir. Üzerinizdeki metal alaşımlı kurtulun. Çadıra sığınmak pekte güvenli olmayabilir. Çünkü çadırın alüminyum direkleri şimşeği çekebilir. Yakınlarda bulunan bir mağaraya sığınabilirsiniz. Fakat oranın da güvenli olduğundan emin olun. Çünkü şimşekten kaçarken yabani bir hayvana yakalanabilirsiniz.

Kıyafet Seçimi Önemlidir

Havanın sıcaklığına, yaz mevsimine aldanıp şort giyinmeyi düşünmeyin. “Ne olsa giyilir” fikrini aklınızdan bile geçirmeyin. İlk deneyimleriniz ise kıyafet seçiminin önemini anlamayabilirsiniz. Öyle ise kulak verin:

Börtü, böcek ısırmaları için mutlaka sıcak bir hava da olsa pantolon giyin. Pantolon sayesinde çalı çırpının bacağınıza zarar vermesini engellemiş olursunuz. Ayrıca kenelere karşı da korunmuş olursunuz. Pantolonunuzun paçalarını çorabınızın içine sokun. Yaz aylarında ve arazinin karla kaplı olduğu kış aylarında mutlaka güneş kremi bulundurun.

Yiyecek ve İçeceklerinize Dikkat Edin:

Kampta normalde olduğundan çok daha fazla enerjiye ihtiyaç duyarız. Bu yüzden kampta beslenmenize özen göstermelisiniz. Kampta beslenme kadar besin maddelerinin tercihi ve muhafazası da çok önemlidir. Peki, doğada nasıl beslenilmeli?

Doğada bilmediğiniz ot ve mantarlardan uzak durun ve sakın yemeyin. Yabani mantarlar, zehirlenmenize ve hayatınızı kaybetmenize neden olabilir. Dere ve çeşmelerden su içerken dikkatli olunuz. Suyun kaynağı hakkında bilginiz yoksa su temiz görünse bile kullanmayınız. Eğer su ihtiyacınız varsa suyun tortusunu bir bez yardımıyla süzün ve kaynatarak için. Gıda seçimini de iyi yapmalısınız. Sıcak havalarda yiyeceklerinizin ömrü kısalacaktır. Bu yüzden önce bozulma ihtimali olanları tüketin. Örneğin önce tavuk ardından balık vb. en sonunda fermente gıdalardan olan pastırma ve sucuğu tüketebilirsiniz. Kış kamplarında, alkolden uzak durun ki, ısı kaybı yaşamayın. Yazın ise şuurunuzun kaybetmemeye dikkat edin.

Fırtına Yaklaşıyorsa Önlemenizi Alın!

Doğada her şeye hazırlıklı olmalısınız. Ani bir hava değişimi olabilir. Fırtına ve yağışa yakalanabilirsiniz. Yapmanız gerekenler:

İlk yapmanız gereken, dere yakınlarından uzak durun ve sığınmak için güvenli bir yer seçin. Çadırınızı kuru dallar ve yaşlı çürümüş ağaçlardan uzağa taşıyın. Çünkü fırtına esnasında devrilerek size zarar verebilir. Çadırınızın etrafındaki ipleri gerdirin ki, fırtına ve rüzgar çadırınıza zarar vermesin. Kamp alanındaki eşyalarınızı ve yiyeceklerinizi rüzgar ve fırtınadan etkilenmeyecek bir yere taşıyın.

Kış kampları

Kış kamplarında en önemlisi, barınma alanınız olan çadırınızdır. Çadırınız kış şartlarına uymalı ve yağış, rüzgar gibi şartlara karşı dayanıklı olmalıdır. Dört mevsim ya da beş mevsim çadırları, kış kamplarının olmazsa olmazıdır. Hatta yüksek irtifada yapılacak olan kış kampları çadırınızın bagaj bölümüne sahip olmasına dikkat edin. Çünkü çok işinize yaracaktır. Eşyalarınızı muhafaza edecek güvenli bir alan. Eşyalarınızı yağışa ve neme karşı koruma ve görsel olarak eşya kalabalığını önlemenizi sağlar.

En Az -10 Komfort Sıcaklığına Sahip Uyku Tulumu:

Çadırdan sonra sizi soğuğa karşı koruma yapan uyku tulumunuzdur. Uyku tulumu tercihinizi gideceğiniz bölgenin kış mevsiminin ekstrem sıcaklıklarına göz önünde bulundurun. Tulum seçiminde gideceğiniz bölgenin coğrafi şartlarının mutlaka değerlendirin. Konforlu, sıcak bir uyku için kışlık uyku tulumlarında bulunan kapşonu baş ve boyun bölgenizi ısınmak için kullanabilirsiniz. Hatta hava aşırı soğuk ise yüzünüze de bir kar maskesi iyi gelecektir. Ağzınızı uyku tulumuna kesinlikle sokmayınız. Çünkü nefesinizle yaptığınız ne sizi bir süre sonra üşütecektir. Ayaklarınız için ise, içi boş bir çantayı ayak kısmına gerek veya sıcak su torbası kullanarak ısıtabilirsiniz.

Ne Çok Kalın ne de Çok İnce, Denge Önemli!

Eğlence amaçlı gittiğimiz kamplarda, sağlığımıza zarar gelmemesi önemlidir. Bu yüzden doğru giyinmeliyiz. Bunun için, hareket halinde kalın giyinmekten kaçının. Terinizin soğumasıyla üşüyüp hasta olmak istemezsiniz. Termal kıyafetler giyinmelisiniz ki vücudunuz hava alabilsin. Bir anda tüm kıyafetlerinizi giyinmektense, üşüdüğünüzü hissettikçe kademeli olarak giyinmelisiniz.

Çadırın Havalandırma Deliklerine Dikkat!

Çadırın kubbe kısmında bulunan, havalandırma kanallarını açık tutmaya özen gösteriniz. Bu delikler çadırın içindeki nemli havayı takviye ederek, çadırın terlemesini önler. Çadırın içi nemli ve terli olursa bir süre sonra üşümenize neden olur.

Enerji Veren Gıdalar Tüketin!

Doğada tek başınıza birçok ihtiyacınız olacaktır. Isınmak için, odun kesmek barınmak için çadır kurmak gibi enerjinizi harcayacak eylemler yapacaksınız. Bu yüzden besin seçiminiz önemli bir detaydır. Halsiz düşmemek ve soğuktan korunmak için doğru beslenin. Dolayısıyla enerjinizi arttıracak tatlılar tüketin. Pratik olarak çikolata türleri güzel bir seçim olabilir. Enerjinizi arttıracak besinlere bal ve pekmezi de ekleyebiliriz.

Fındık ve ceviz gibi kuru yemişleri cebinizde bulundurmanızda fayda var. Keşif ve doğa yürüyüşlerinde atıştırabilirsiniz.

Sıcak İçecekler Tüketin!

Evinizden çok daha soğuk bir ortam olduğunu unutmayın. Onun için soğuk ve asitli gıdalardan uzak durun. Bunun yerine hazır çorba güzel bir alternatif olabilir. Ayrıca kamp çaydanlığınızı aldığınızdan emin olun. Odun ateşinde demlenen bir çay içinizi ısıtacaktır.

Alkol Isıtmaz Aksine Üşütür!

Alkolün sizi sıcak tutacağına inanıp, yanılmanızı istemeyiz. İlk başlarda bu düşünceyi uyandırsa da zamanla üşütüp, sıvı kaybına yol açacaktır.

Kamp Ateşi İçin Reflektör Yapın!

Kış kamplarına ısıya ihtiyacınız olacaktır. Kamp ateşinden maksimum seviyede faydalanmak için reflektör yapmak, ısı tasarrufu için önemlidir. Ödün parçalarından yaptığınız yansıtıcı sayesinde hem yaş odunları kurutup, hem de ısının, karşı tarafa yayılmasını önlemiş olursunuz. Reflektör yapmak için kamp testlerinizi yanınıza alın.

Uyumadan Önce Tuvalet İhtiyacınızı Giderin!

Çadıra girmeden önce tuvaletinizi yapmayı unutmayınız. Çünkü metabolizmanız vücudunuzdaki idrarı ve dışkıyı sıcak tutmak ve muhafaza etmek kalori kaybetmenize neden olur. Tabi tuvalet ihtiyacınızı vahşi hayvanların dikkatini çekmeyecek uzaklıkta gidermeniz gerekmektedir. 300 metre ideal uzaklıktır.

Yanınızda Tealight Mum, Çöp Torbası ve Termal Battaniye Bulundurun!

Doğada hava aniden değişebilir. Ani ısı düşüşleri gerçekleşebilir. Islanabilir hatta ateş yakacak imkan ve zamanınız olmayabilir. Bundan dolayı çadır içinde yakmak için tealight mum hayat kurtarır. Fakat fazla mum yakmanız karbon dioksit zehirlenmesine yol açabilir. Ayrıca mum yanıkken uyumayın. Çadırı yakabilirsiniz. Termal battaniye, hipotermi gibi durumlarda kullanılan alüminyum malzemeli battaniyelerdir. Ucuz ve taşıması kolaydır. Bundan dolayı yanınızda bulundurun.

Alışveriş Listesi Yapın!

Zaman tasarrufu için önemlidir. Sadece ihtiyaçlarınıza yönelin ve kalacağınız gün sayısına göre, alacağınız şeylerin miktarını belirleyerek bir liste hazırlayın. Listede mutlaka enerji veren, pratik gıdalar bulunmalı. Örnek verecek olursak, fıstık ezmesi, fındıklı, fıstıklı, pekmezli barlar iyi gelir.

Çadırınızın Fermuarını Asla Açık Bırakmayın!

Çadırınızın fermuarını kapalı tuttuğunuz sürece sinek, böcek gibi sorunlarınız olmaz. Siz içerdeyken de bu kural geçerlidir.

Mevsimin Önemi Yok Yanınızda Polar Bulundurun!

Yaz bile olsa, gündüz sıcağına aldanmayın. Gece serin olacaktır. Keyifli sohbetler için yanınızda polar bulundurun. Ayrıca uzun çorap kullanıp, paçalarınızın içine sokup, hem sineklerden hem de soğuktan korunmuş olursunuz.

Eski ve Çok Önemsemediğiniz Kıyafetlerinizi Giyin!

Kıyafetleriniz toprak ya da kum lekesi olup, kirlenecektir. Ayrıca ateş başında kıvılcım sıçrayarak minik bir delik oluşabilir. Hatta çalı çırpı da eklenirse delikler büyüyecektir. Bu yüzden eski kıyafetlerinizi tercih etmenizde fayda var.

Çadırda Konaklayacak Kişi Sayısı

Konu çadır olunca, boyutlar önem kazanır. Mesela çadır yüksekliği en az bağdaş kurarak oturulacak kadar olmalıdır. Boyunu ise boyunuza göre seçmelisiniz. Ayrıca dört kişilik çadırda dört kişi konaklayabilir sanmayın. Çünkü eşyalar ve çantanız hesap edilmeden boşluksuz dört kişiden bahsedilir. Dört kişilik çadırlar iki kişi için idealdir. Çünkü yağışlı havalarda eşyalarınızı da içeriye almak zorunda kalabilirsiniz.

Çadırı Kullanabileceğiniz Şartlar:

Çadırlar yapıldığı malzemeye, dizayn ve boyutlarına göre değişebilir. Yazlık çadırlar genelde hafif malzemeye ve birçok havalandırma alanına sahiptir. Yoğun yağış ve rüzgarlara da uygun değildir. Ekstrem bir noktaya seyahat etmeyecekseniz özel malzeme ve dizayna gerek yoktur. Mevsimlik çadırlar sizi yoğun yağışlardan ve sert rüzgarlardan korur, işinizi de görecektir.

Kullanım Kolaylığı

Yolculuk boyunca her zaman geniş, düz, çimenlik alanlar bulmak zor olabilir. Bunun için çadırınızı seçerken, basit kurulabilir olduğuna dikkat edin. Hatta alacağınız yerde kurarak fikir sahibi olabilirsiniz.

Çadırın Malzemesi

Çadırın yapıldığı malzemeyi kontrol etmelisiniz. Örneğin pamuktan yapılmış çadırlar suya karşı dayanıklı olsalar da ıslandığı zaman oldukça ağırlaşırlar. Polyester malzemelere göre oldukça dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Naylon Polyester malzeme suya karşı dayanıklıdır. Fakat güneş ışığından zamanla etkilenir. Bu tip çadırların, fermuar ve dikiş yerlerini dikkatlice incelemelisiniz. Fermuarın bozulması davetsiz misafirlere neden olur.

Çoğu çadırda, suya karşı dayanıklı yazısını görürsünüz. Yine de ucuz ve pahalı olanlar arasında fark olacaktır. Kaliteli çadırların kumaşı rip-stop denen özel teknik malzemelerden yapılmıştır.

Dış tentenizde sizi soğuk ve yağışa karşı korur. Genelde poliüretan veya poliüretan-silikon kaplamadır.

Ağırlık:

Çadırın ağırlığı çok önemlidir. Uzun mesafeli yürüyüşlerde veya bisiklet üzerinde ki seyahatlerde çadırınızın hafif ve yer kaplamamasına dikkat edin. Ultra hafif çadır modelleri sizin için uygun olacaktır.

Havalandırma:

Çadırlarda havalandırma her şey demektir. Sabah uyandığınızda her şeyinizi ıslak bir halde bulmak istemiyorsanız havalandırmaya özen gösterin. Çoğu çadırların dış kısmında, yağış korumalı havalandırma mevcut olup, kaliteli çadırlarda bu havalandırma alanları özenle yerleştirilmiş ve nemlenme en aza indirilmiştir.

Çadırda Nem Nasıl Önlenir?

Çadırda nem oluşturan faktörleri iyi analiz etmelisiniz. Çünkü çadırdaki nem uyku tulumunu, mat kıyafetler gibi malzemelerinizi ıslatabilir. Bu da sabah kampı toplayıp gidecekseniz, çantanızı ağırlaştıracak hatta koku ve küflenme gibi sorunlara yol açacaktır.

Çadırlar farklılık gösterse bile yoğunlaşma sebebi ve korunma yöntemleri aynıdır. Isı farkı ve yetersiz havalandırma sonucu çadırdan nemlenme olur.

Çadırda nem oluşma sebepleri. Başta nefesimiz olmak üzere, ıslak malzemeler, çadırın içinde pişirilen yemek, kamp alanına yakın akarsu, göl veya sulu bir alandır. Nem oluşumunu engellemek ise dış tenteni mümkün mertebe açık tutmak, uygun havalandırma, çadırın havalandırma bölümlerini rüzgar alacak şekilde kurullum ve mümkün olduğu kadar ıslak malzemelerinizi çadır dışında tutma gibi basit yöntemlerdir. Burada ki asıl amaç çadırın içinde oluşan su buharının en kısa ve etkili yoldan dışarıya çıkmasını sağlamaktır. Birde suya yakın bir kamp alanındaysanız çadırınızı 5-10 metre yüksek bir alana kurun ki gece soğuyan hava ile nem alçak bölgelere çökünce avantajınız olsun.

Yağmurda Nemi Engelleme:

Hava yağmurlu veya açık olsa da rüzgarın yönüne göre çadır kurmak, havalandırmayı sağlar. Yağmurlu bir havada kampta iseniz çadırınız klasik çift tenteni ise dış tenteniz gergin ve iç tenteneden olabildiğince uzak durmalıdır. Kimi modellerde dış tente çadırın zeminine bir klips ile bağlıdır. Bu türlerde ek kazıkla dış tentenin köşelerini biraz daha uzak tutabilirsiniz. Böylece hava akışı artmış olur. Diğer yöntem ise yürüyüş bastonu veya sağlam bir dalla çadırın giriş kısmını yarı açık kalacak şekilde sabitlemektir.

Islak Çadır Toplanır Mı?

Tüm çabalara rağmen mevsim ve hava koşulları sebebiyle çadırınız yine de nemlenebilir. Eğer aceleniz yoksa çadırın fermuarlarını açıp güneş gören bir bölgeye koyup kuruttuktan sonra toplayın. Vaktiniz yok ise çadırın nemini mikro fiber havlu ile alabilirsiniz. Çadırınızı ıslak toplamak zorunda kalırsanız üzülmeyin. Islak kaldığı için çadırınız çürüyecek kadar dandik değildir. Mola verdiğiniz bir alanda kurutabilirsiniz.

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Kampçılık Yapabileceğiniz Bazı Yerler:

Akyaka - Gökova Orman Kampı / Gökova

İğneada Longoz Ormanları / Kırklareli

Nemrut Dağı Milli Parkı / Adıyaman

Dülükbaba Tabiat Parkı / Gaziantep

İnbükü Orman Kampı / Marmaris

Kömür Limanı / Saros Körfezi

Kelebekler Vadisi / Ölüdeniz

Yedigöller Milli Parkı / Bolu

Çamardı - Aladağlar / Niğde

Kelebekler Vadisi / Fethiye

Köprülü Kanyon / Antalya

Borçka Karagöl / Artvin

Yazılı Kanyon / Isparta

Kabak Koyu / Fethiye

Geyikbayırı / Antalya

Salda Gölü / Burdur

Torkul Gölü / Düzce

Adrasan / Antalya

Bafa Gölü / Milas

Erdek / Bandırma

Karagöl / Borçka

Kaçkarlar / Rize

Kaş / Antalya ve ülkemizde daha sayamadığımız aktif olarak kamp yapabileceğiniz yüzlerce kamp alanları mevcuttur.

Bilindiği üzere, korona virüs salgınının aşısı bulunmadığı sürece kamp ve karavan gibi tatil seçenekleri dışında oteller, apartlar, deniz, havuz vb. İnsanlar tarafından ortak kullanılan yerler tehlike arz etmektedir. Kampçılık, krona virüs salgınından uzak bol bol doğa yürüyüşleri yapmanıza, temiz havada kendinizi dinlemenize ve kuşların sesleri eşliğinde kitap okumanıza imkan tanıyacaktır.

Korona Virüs Tehlikesi Henüz Geçmedi:

Covid-19 salgınının daha birinci dalgası atlatılmamışken ikincisine yer vermeyelim. Bundan dolayı biz bireyler olarak payımıza düşeni yapmakla mükellefiz. Korona virüs salgınından kendimizi korurken yalnızca "ya virüse yakalanırsam" değil, "ya başkalarının hayatını da tehlikeye atarsam" düşüncesiyle önlemlerimizi almalıyız. Akraba ve dost ziyaretlerimizi biraz daha ertelemek durumundayız. Çünkü sokağa çıkma yasağının kalkması korona virüsün bittiği anlamına gelmez. Dolayısıyla rehavete kapılmadan kalabalık ortamlardan mümkün mertebe kaçınmaya devam edelim.