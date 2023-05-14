Seçmek çok özel bir duygudur. Tercihlerinizi ortaya koymanın, duyulmadığını düşündüğünüz sesinizi duyurmanın, tepkinizi veya övgünüzü göstermenin en güzel ve en etkili yoludur oy kullanmak. O sebeple bugün; KALK, SANDIĞA GİT, OYUNU KULLAN.

Bu senin demokratik hakkın. Bu hakkı sana sunabilmek için koskoca bir saltanatla ve işgal kuvvetleri ile mücadele etti Mustafa Kemal.

Halkın kendi kendini yönetmesi için kuruldu bu Cumhuriyet. Türkiye Büyük Millet Meclisi senin vekil olarak seçtiklerinin senin adına karar vereceği, duruş ortaya koyacağı bir yer. Oyunu kullanmazsan itiraz etmeye, yakınıp serzenişte bulunmaya hakkın yok. Sen bugün seçimini yapmazsan başkalarının seçtikleri tarafından yönetilmeyi kabul etmiş olursun. Eğer ki sen bugün oyunu kullanmazsan o şehitlerin kemikleri sızlar.

Sadece seninle ilgili bir durum değil bu, tüm halkın yaşamı ile ilgili, çocuğunun, torunlarının geleceği ile ilgili. Bugün yapacağın seçim

Türkiye'nin gelecek 100 yılının seçimi. Hangi siyasi düşünceye sahip olursan ol; Git, oyunu kullan ve dünya görüşünü, yaşam tercihini, ülkenin geleceğine dair fikirlerini ve iradeni, iradeni sandıkta ortaya koy. Halkın iradesini ortaya koyması cok kıymetli bir şeydir. Belki senin seçtiğin kişi ve siyasi parti çoğunluğu sağlayamayacak, iktidar olamayacak ama şunu bil ki o iktidar senin sandıkta ortaya koyduğun iradenin oy oranı yüzdesine göre sana hizmet etme sorumluluğu üstlenecek. Bir sonraki seçimlerde tekrar kazanabilmek için senin isteklerine de saygı gösterecek, yapacağı hizmetlerle

gönlünü ve oyunu kazanmak isteyecek. Senin tercihin iktidara yol gösterecek.

Bugün evde miskinlik yapma, üşenme, pazar tatilinin keyfini sürme, aylaklık yapma günü değil. Bugün küsme, kırılma, umutsuzluğa düşme günü değil. Bugün senin ülkenin, senin halkının, senin ve gelecek nesillerinin seçim günü.

KALK, SANDIĞA GİT; Kime istersen, hangi siyasi partiyi seçersen hiç farketmez özgürce oyunu kullan. Sandıktan hangi sonuç çıkarsa çıksın; İnan kazanan sen olacaksın, kazanan demokrasi olacak, kazanan ülkenin geleceği ve Türk Milleti olacak.

Yalancı mıyım?