EDİRNE AA- Sarayiçi'nde yakılacak Kakava ateşi öncesi Edirne'yi gezen yerli yabancı ziyaretçiler tava ciğerin de tadına baktı.

Tava ciğeri lokantalarında Kakava yoğunluğu yaşandı.

Şenlikler için Gebze'den gelen Aysel Göçoğlu, AA muhabirine, Edirne'de şenlikler nedeniyle her yerin yoğun olduğunu söyledi.

Edirne'ye gelmişken tava ciğerin tanıda bakmak istediklerini belirten Göçoğlu, "Her yer çok kalabalık. Tava ciğer sırası bize gelecek mi bilemiyorum." dedi.

İstanbul'dan gelen Menekşe Yıldız, kentteki tüm ciğercilerin yoğun olduğunu ifade etti.

Uzun süredir sırada beklediğini belirten Yıldız, "Çok sıra var bekliyoruz. Ciğer yedikten sonra Kakava'da neler yapılabilir onu öğreneceğim ondan sonra şenliğin içine atacağım kendimi." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'den gelen Semra Muhtaroğlu, Edirne'nin her yıl Kakava şenliklerinde yoğunluk yaşadığını anımsattı.

Uzun süre tava ciğer sırası beklediklerini belirten Muhtaroğlu, "Daha önce de gelmiştim, Edirne'nin Kakava şenlikleri ve tava ciğeri muhteşem. Herkese öneriyoruz Edirne'ye gelsinler." diye konuştu.