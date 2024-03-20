Ülke ekonomisine önemli katkıda bulunacak projenin enerji ihtiyacını karşılamak için Kainat Holdingin iştirakleri Enerji Tarlası ve Kainat Enerji ile ön protokol imzaladı Bu sayede enerji teminindeki ihtiyaçlarını yerel kaynaklardan karşılayarak sürdürülebilir bir işletme modeli benimseyen Kainat Holding, enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik konularında da öncü bir rol üstlenmeyi hedefliyor.

Kainat Holding Yönetim Kurulu, yaptığı açıklamada, bu yatırımın ülke ekonomisine sağlayacağı katkıya dikkat çekerek, yerel kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, tesisin tamamlanmasıyla birlikte bölgede istihdamın artacağında ifade etti.

Kainat Holding'in lisanslı depoculuk yatırımı, ülke ekonomisine sağlayacağı katkılar ve sürdürülebilirlik odaklı iş modeliyle dikkat çekiyor. Holdingin enerji ihtiyacını yerel kaynaklardan karşılayarak çevresel etkisinin minimize edilmesi, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakma hedefine de önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.