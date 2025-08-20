Depremin ardından eğitimde acil durum planları devreye sokuldu. Öğrencilerin eğitimden kopmaması için çadır ve konteyner kentlerde geçici derslikler oluşturuldu, diğer illere nakiller sağlandı ve uzaktan eğitim metotlarına başvuruldu.

Ancak hiçbir çözüm, yüz yüze eğitimin yerini tutamadı. Yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık kapsamında, hasarlı okulların onarımı ve yeni, depreme dayanıklı okul binalarının inşası hız kesmeden devam ediyor.

Yeni Okul Projeleri ve Eğitim Altyapısı

Kahramanmaraş'ta eğitim altyapısını yeniden ayağa kaldırmak için adeta bir seferberlik ilan edilmiş durumda. TOKİ, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları tarafından finanse edilen onlarca yeni okul projesi, şehrin farklı noktalarında yükseliyor.

Bu yeni okullar, sadece depreme dayanıklı yapılarıyla değil, aynı zamanda modern laboratuvarları, spor salonları ve sosyal alanlarıyla da öğrencilere daha nitelikli bir eğitim ortamı sunmayı amaçlıyor. Eğitime yapılan bu yatırım, maraş şehrinin geleceğine yapılan en önemli yatırım olarak görülüyor.

Öğrenciler ve Velilerin Beklentileri

Bu zorlu süreçte en büyük yükü taşıyan öğrenciler ve veliler, bir an önce istikrarlı ve güvenli bir eğitim ortamına kavuşmayı bekliyor. Eğitimdeki aksamaların telafi edilmesi, psikososyal destek programlarının artırılması ve sınavlara hazırlanan öğrenciler için ek takviye kurslarının düzenlenmesi, en önemli talepler arasında yer alıyor.

Eğitimdeki son durum ve yeni okul projeleri hakkındaki gelişmeler, Kahramanmaraş Haber platformları aracılığıyla velilere ve kamuoyuna duyurulmaktadır.

Eğitim ve Şehrin Geleceği

Eğitim sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesi, şehrin uzun vadeli kalkınması için hayati önem taşımaktadır. Nitelikli bir eğitim alan nesiller, gelecekte şehrin ekonomisine, bilimine ve kültürüne yön verecektir.

Bu süreçte, şehrin tüm dinamiklerinin eğitime destek olması gerekmektedir. Örneğin, Kahramanmaraş belediyesi, okulların çevre düzenlemesi ve ulaşım imkanlarının iyileştirilmesi konusunda önemli görevler üstlenmektedir.