Kahkaha yüksek sesle gülmektir. Aynı zamanda da duygusal bir ifadedir. Kahkaha atan birey rahatlar, zenginleşir ve huzur bulur. Bedende birikmiş negatif enerji boşalır ve sinir sistemi sağlığına kavuşur.

Kahkaha sayesinde birey hareketlenmekte ve daha aktif olmaktadır. Zihin arınmakta ve psikolojik durum iyileşmektedir. Kahkaha sayesinde vücutta endorfin hormonu salgılanır ve birey mutlulukla dolup taşar. Kahkaha acı, endişe ve stres seviyesini de düşürür. Bağışıklık sistemi düzene girer ve bireyin dış çevresiyle uyumu artar.

Dünya Değişim Akademisi'nde "Kahkaha Atma Sanatı" Değişim Programı sayesinde birey sıkıntılarının üstesinden gelebilir, esneklik kazanabilir ve zor durumlardan kolayca kurtulur.

"Kahkaha Atma Sanatı" Değişim Programı”nın işleyişinden biraz bahsedelim. Bu program 8 çalışmadan oluşuyor. Her çalışma kırk beş dakika sürüyor. Her çalışmada kahkahanın insan bünyesine olan faydaları ile ilgili derin, kapsamlı teorik bilgilendirmeler ve pratik uygulamalar yapılıyor. Pratik uygulamalar ise nefes, vücut çalıştırma teknikleri ve gerginliği atma tekniklerini kapsıyor. Her çalışmanın uygulanışı dinamik olup, teknikler ardı sıra gelen duruşlardan oluşuyor.

Değişim Teknikleri Değişim Uzmanları rehberliğinde bilimsel, sistematik ve yöntemli şekilde uygulanıyor. Beden hareketleri nefeslerle birlikte dinamik uygulandığında duygu ve düşünceler yatışıyor. Geçmiş ve gelecekle ilgilenmiyorsunuz. Bu da anda ve şimdi kalmayı kolaylaştırıyor. Bedendeki uyuşukluk gidiyor. Böylece canlanıyorsunuz ve enerjiniz yükseliyor.

Bir insanın kahkaha atması sağlığı için son derece önem taşımaktadır. Kahkaha atmak insan bünyesinde birçok noktayı etkiler. İnsanlar arası ilişkiler düzelir, acılar diner, anlaşmazlıklar ortadan kalkar ve koşulsuz sevgi artar. Fiziksel, zihinsel, duygusal olarak yenilenme yaşanır.

Kahkaha, bireyi stresin zararlı etkilerinden korur ve psikolojiyi iyileştirerek bedeni dengeli hale getirir. Değişim ve tekamül teknikleri düzenli olarak uygulanırsa bedendeki bozulmalar ve tahribatlar sona erer.

Birikmiş öfke boşalır, kızgınlık giderilerek sevecenliğe dönüşür. Böylece kabulleniş ve affediş yaşanır. Birey, teslimiyet içinde olarak varoluşun akışında akmaya devam eder.

Mutlu değişimler...