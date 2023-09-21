Batman’da Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı ( KAHEV ) çocukların eğitimine verdiği desteklerini sürdürüyor. Masallarla çocukların hayal dünyasına dokunup gelişmelerine katkıda bulunan KAHEV, Batman Yavuz Selim İlkokulundan ikinci sınıf öğrencilerine masal etkinliği düzenlendi. Etkinliğe performanslarıyla destek veren masal anlatıcısı Sedef Meral Özdemir çocuklarla bir araya geldi.

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı ( KAHEV ) olarak gençlerin eğitimine önem verdiğini ve devlet okullarında okuyan çocukların kişisel gelişimlerini desteklemeyi amaçladıklarını belirten KAHEV Yönetim Kurulu başkanı Dr. Demet Orhan Başer, “Bugün Batman Yavuz Selim İlkokulundan ikinci sınıf öğrencilerimizi davetlimiz olarak masal etkinliğimizde ağırladık. Amacımız onların gelişmesine katkıda bulunmak. Masallarla onlara mesajlar vermek ve hafta sonlarını etkin bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak. Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı olarak Batman’da çalışmalarımız devam edecek” dedi.

KAHEV ile beraber Batman’daki Yavuz Selim İlköğretimdeki çocuklara masallar anlattığını kaydeden masal anlatıcısı Sedef Meral Özdemir, “Masallarla çocukların hayal gücüne, yaratıcılıklarına imgelerle dolu dünyalarına minik minik dokunuşlar yaptık. Umuyorum ki hepsi bugün daha kocaman hayaller kurarlar. Umuyorum içleri masallar sayesinde dolar. KAHEV için güzel bir etkinlikti. Ben de KAHEV’le beraber bu etkinliğin içinde olmaktan çok mutluyum” diye konuştu.