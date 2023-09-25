İstanbul, bu yıl beşincisi düzenlenen DIRECTED BY WOMEN TURKEY festivali kapsamında 22-23-24 Eylül tarihlerinde dünyanın çeşitli ülkelerinden kadın yönetmenlerin kısa filmlerine, ev sahipliği yaptı.

“Directed By Women Turkey” (Uluslararası Kadın Kısa Film Yönetmenleri Festivali) “Directed By Women” adıyla, İspanya, ABD ve dünyanın birçok başka ülkesinde gerçekleştirilen uluslararası festivalin Türkiye ayağı olarak bilinen festival için geri sayım başladı.

Türkiye’de, kadın kısa film yönetmenlerine yönelik ilk uluslararası festival olan Directed By Women Turkey, sinema alanında kadınların yaratım süreçlerini desteklemeyi, üretimlerini teşvik etmeyi ve farklı ülkelerden kadın yönetmenler arasındaki kültürel ve sanatsal etkileşimi artırmayı hedefliyor.

Uluslararası ve ulusal düzeyde kadın kısa film yönetmenlerini ve filmlerini İstanbul’da bir araya getirecek olan festival kapsamındaki tüm gösterimler, Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle ücretsiz olarak Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

22-23-24 Eylül 2023 tarihlerinde üç gün boyunca yapıldı film gösterimlerine ek olarak festival kapsamında Atölye/ Workshop çalışmaları da yer aldı.

Bu yıl, Barış Manço Kültür Merkezi’nde yapılacak atölye çalışmalarının yanı sıra, Alice Guy'ın 1898-1907 yılları arasında çektiği 13 kısa filmden oluşan belgesel de Fransız Kültür Merkezi iş birliğiyle ‘’Özel Gösterim’’ ile festivalde yer alacak.

Festival kapsamında bu yıl Ulusal, Uluslararası, Belgesel ve Genç Bakış kategorilerinde 40’dan fazla film ve yönetmen Berna Gençalp’in belgesel filmi “ Kim Mihri” özel gösterimle seyirciyle buluşacak.

Ayrıca her sene olduğu gibi festivalde yer alan etkinliklerle alanında önde gelen isimler ağırlanacak. Yazar Ayfer Tunç ve kadın komedyenler Deniz Özturhan ve Hande Yögen’le söyleşiler gerçekleştirilecek.

Sinemacı Kadınlar Derneği’nin katkıları ve Kadıköy Belediyesi’nin desteği ile gerçekleştirilen festival, her kategoride seçilecek bir filme ‘’En İyi Film Ödülü’’ verecek.

Directed By Women Turkey 2023’ün bu seneki atölye ve festival sponsorluğunu VİGOR SANAT, ödül sponsorluğunu ise SENARİSTBİR üstlendi.

Bu yıl beşincisi düzenlenen Directed By Women Turkey, kadın sinemacıların emekleriyle onurlandırdığı bir film şenliği olmaya devam ediyor.

Beşiktaş'lı Uğur Arslan'ın Rapçi Oğlu Selo El Turco'dan Fatih Terim Şarkısı

Karagümrük alt yapısında oynayan aynı zamanda Rap müziği yapan Selo El Turco, koyu Beşiktaş taraftarı olan babası Uğur Arslan’a rağmen, hayranlık duyduğu Fatih Terim’e “Sinyor Terim” isimli bir şarkı yaptı.

Daha önce yayınlanmış rap şarkıları olan Selo el Turco; “Uzun zamandır içinde hayranı olduğum Fatih hoca’nın adı geçen bir şarkı yapmayı düşünüyordum. Bu şarkının onun 70. Doğum gününe denk gelmesi güzel oldu. İnşallah hoca ve tüm sevenleri şarkımı beğenir” dedi.

Oğlunun Fatih Terim’e şarkı yapmasını nasıl karşıladığını sorduğumuz Uğur Arslan ise ;

“Açıkcası Selo Fatih hoca’ya değilde Galatasaray a şarkı yapsaydı biraz bozulurdum. Ama Fatih hoca takımlar üstü, Türkiye’ye çok büyük mutluluklar yaşatmış bir hocadır, nitekim bence O nun şu an ki yeri de Milli takımın başıdır” cevabını verdi.

Tigem 2023 yılı Arap Atı Tayları Rekor Fiyat'la Satıldı

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde bulunan (Tigem )2023 yılı Anadolu Tarım işletmesinin yetiştirmesi safkan arap koşu atı elit taylarının satışı Zeytinburnu Veli Efendi Hipodrumunda rekor satışla tamamlandı.

Mahmudiye Anadolu Tarım işletmesinin yetiştirmesi safkan arap elit koşu tayı Veli Efendi Hipodrumun da müzayedesinde 3 farklı kategoresinde tarihi rekor kırıldı.

En yüksek fiyata alıcı bulan safkan tayı 2 milyon beşyüzbin türk lirasırekor bedelle Başaran Tay oldu.

Veli Efendi Hipodrumunda yapılan Arap Tayı satışında toplam 16 milyon 900 bin tl satış ile tarihli bir rekora imza atıldı.

"Yıldız Tozu " Filminin Galası Yapıldı

Yıldız Tozu filminin galası Beyoğlu Atlas sinemasında yapıldı. Geceye tam kadro katılan oyuncular ve ekim dakikalarca alkışlandı. Mustafa Kutlunun aynı adlı eserinden uyarlanan “Yıldız Tozu” sinema filmi 22 Eylülde seyircisiyle buluştu. Filmin başrol oyuncuları oldukça heyecanlı olduklarını ve sinema severlerin aileleri ile gönül rahatlığı içinde, samimi ve duygusal yer yer kahkahalarla keyifli anlar yaşayarak izleyebilecekleri bir film olduğunu ifade ettiler.

Filmin Yönetmeni Ahmet Sönmez ise “ herkesin kendinden bir şey bulacağını ve bu filmin aslında “Hem çocuk filmi hem de çocukluk filmi” dedi.

24karefilm yapım ve sinehane ortak yapımı olan “Yıldız Tozu” oyuncuları Süleyman Biçen,Berat Çağan, Toprak Can Adıgüzel, Serdar Özer, Devrim Açelya Yılhan, Türkü Turan, Birgül Ulusoy, Egemen Duman, Ahmet Yılmaz, Mihrimah Cankur iyi seyirler diler…

Ahmet Kural, ‘Efsane’Filmin Çekimlerinde Havaya Uçtu

Yeni filmi için Çorum'da bulunan Ahmet Kural, senaryoya viral olan videodan da sahne ekledi. Ahmet Kural bu sahne için bir süre havada kaldı.

Senarist ve yönetmen Selçuk Aydemir imzalı “Efsane” filminden efsane viral videoya gönderme geldi. Ahmet Kural bu sahne için şemsiyeyle birlikte dakikalarca havada kaldı.

Yeni filmi için sete çıkan Ahmet Kural'ın sette uçtuğu video çok konuşuldu. Çorum’da sete çıkan ekip akıllardan çıkmayan bir dönem viral olan şemsiye ile uçan adam videosuna gönderme yaptı. Şemsiyeye tutunan Ahmet Kural, sebzeler ve şemsiyeyle beraber bir süre havada süzüldü.

KURAL DUBLÖR KULLANMADI

Çıkan fırtınayla beraber uçan adamlar videosu sosyal medyada viral olmuştu. Ahmet Kural da yeni filminde bu sahneye göndermede bulundu. Çekimlerde titiz bir çalışma yapılmasının ardından sahneye vinç getirilerek şemsiyeye mekanizma kuldu. Dublör kullanmayan Ahmet Kural için güvenlik önlemleri alındı.

Cem Karaca’nın Hayatı Müzikal Oldu

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’nın hayatı müzikal oldu; “Cem Olmak.” Geçtiğimiz hafta Bandırma’da ilk kez seyirci karşısına çıkan “Cem Olmak”ta, toplumun tüm dünyayı saran kalitesizlik canavarından kurtuluşunun, ancak iyide ve güzelde birleşmekten, yani birlik olmaktan geçtiği anlatıyor.

27 Eylül akşamı Trump Sahne'de ilk kez İstanbul seyircisiyle buluşacak olan ”Cem Olmak”ta; Cem Özer'in usta oyunculuk performansı ve Murat Gürvardar'ın klasik biyografik eserlerden farklı yenilikçi metni, Cem Özer ve Murat Gürvardar’ın sinematografik rejisi, Cem Karaca’nın 12 şarkısının Ercüment Vural’ın müzikal düzenlemesi ve Burcu Koçyiğit'in koreografisiyle birleşen tiyatral dans performanslarıyla muhteşem bir görsel şölen sunuluyor.

Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca’nın şarkıları eşliğinde, usta sanatçı Cem Özer’in Cem Karaca ile karşılıklı diyalogları üzerine kurulu müzikal eserde; Cem Karaca’nın hayatından bir kesit, 1980 sonrası başına gelenler anlatılıyor. 12 Eylül darbecilerine büyük bir eleştirinin de olduğu eser sürpriz bir sonla seyirciyi şaşırtıyor…

“Cem Karaca ile karşılıklı oynuyorum"

“Cem Olmak”, Cem Karaca’nın hayatını oynayan bir aktörün oyun sonrasında zihninde geçenleri sinematografik bir dille seyirciye aktarıyor. Cem Özer, aktörün zihnindekilerini, hesaplaşmalarını, gerçek bir sanatçı duyarlılığını, acı çekmenin insan olmaktan geçtiğini, toplumsal olayları, etkilerini, sanatçıya ölmeden önce ve öldükten sonra verilen değeri Cem Karaca ile karşılıklı diyaloglarla sorguluyor. Özer, Cem Karaca'nın efsane şarkılarını, usta müzisyen Ercüment Vural'ın yeni düzenlemeleriyle yorumluyor.

Performans sanatçıları Esmira Esmer Hamza, Sibel Kuşi Yalķı ve Radife Rabia Kurt'un tiyatral dansları eşliğinde büyülü bir görsel sunumla sahne alan Cem Özer; sanatçılarımızın yaşarken değerinin bilinmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Bu ülkede sanatçının değeri ölünce anlaşılıyor diyen Özer; Cem Karaca’nın bir sözünü de yineliyor; “cenazemde beni alkışlamayın. Sanatçı öldükten sonra alkışlanmaz, yaşarken alkışlanır…”

Cem Karaca’nın 12 şarkısı eşliğinde dans performanslarıyla görsel bir şölen de sunan eserle Cem Özer seyirciyi yer yer eğlendiriyor, yer yer ağlatıyor. Uzun yıllar ekranda ve sahnede seyircisini güldürdüğünü ama bu kez ağlattığını söyleyen Özer “sanatçılar hayatımızı renklendiren insanlardır. Onlar sesimizdir, aşkımızın, sevdamızın, zaman zaman dertlerimizin sesidir. Her gerçek sanatçı bu dünyada mutsuz olur. Evet, yaşayabilecek bir ülke buluruz ama vatan bulamayız. Acı çekmenin tek bir şartı var, insan olmak… Ve koca bir yüreğin olması gerekir” diyerek “Cem Olmak”ın ipuçlarını veriyor…