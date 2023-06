Yazı başlığına “bu ne diyor, ne demek istiyor” düşüncesiyle yaklaştı iseniz, kafanızda oluşan soruların cevabı da, açıklama da yazının devamında.. Kadınların erkeklerle aynı haklara sahip olması, adil ve eşitlikçi olunması taraftarıyım, şüphesiz ki ben ve benim gibi karşı cinslerin kadın hakları savunucusu olması eksik ve yetersizdir, eğreti bir gidiştir. Kadın hakları bireysel çabalarla değil toplumun topyekûn bilinçli olması, bilinçli hareket etmesi ve hayatın tüm alanları ve tüm süreçlere serpiştirilmesi ile mümkün kılınır.

***

Bir kadın psikiyatriste gider ve şöyle der:

Evlenmek istemiyorum.

Eğitimli, bağımsız ve kendime yeterli biri olarak yetiştim.

Bir kocaya ihtiyacım yok.

Ama Ailem evlenmemi istiyor, ne yapayım. ?

Psikiyatrist cevap verir:

Sen şüphesiz hayatta harika şeyler elde edeceksin.

Ama kaçınılmaz şekilde bir şeyler istediğin gibi olmayacak.

Bir şeyler ters gidecek.

Bazen başarısız olacaksın.

Bazen planların işe yaramayacak.

Bazen dileklerin yerine gelmeyecek.

O zaman kimi suçlayacaksın?

Kendini mi?

Kadın: “Hayııır!”

Psikiyatrist:

“Tamam…

İşte bu yüzden bir kocaya ihtiyacın var…!”

***

Alıntı yaptığım bu kısa metin hem tebessüm etmemize hem de düşünmemize sebep. İlk pasajda kadın erkek ayırımı yapmadan, cinsiyetçi ayırımda olmadığımı yazmıştım. Yazdıklarımda da reel hayatımda da genelleme yapmayı, genel örnekler vermeyi, sevmem, haz etmem. Kadınlar üzerine kurgulanmış olsa da, insanın en büyük zaafı hayatını geçirdiği ya da en çok görüştüğü insanı hedef alarak hatayı, suçu onda bulmasıdır. İnsanın yaratılışında mıdır, toplumsal bir eğilim midir örnek aldığı, bilmiyorum. İnsan bilinçlenme seviyesini çok yukarılara taşımayı becerememişse, tam manasıyla aydınlanamamışsa, kötü, eksik, kısa, yanlış olan her şey için, her karar her gidişat her sonuç için suçlu arar. Hayatın doğal akışı içerisinde diğer insanları da ikna etmek, inandırmak için suçluyu en yakınındaki olarak lanse eder. Bu bir yasa, kanun, kural değildir, olmasa da kendi hayatınıza dair, size yöneltilen suçlamaları düşünün, yetmedi, yanlış, hatalı kararlar verip, bir sepet inciri berbat etme hali sonrası, siz nasıl tavır alıp nasıl hareket ettiniz, onu da düşünün. Hayır, ben taraf olmayacağım, yazdıklarımla düşünmenize ve kafanızda bir muhakeme yapmanıza vesile olabildi isem, görev tamam.

Mir Murat Demir