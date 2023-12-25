Yönetmenliğini Serdar Akar'ın üstlendiği "Kadınlara Mahsus" filminin galası, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Başrollerinde Melisa Aslı Pamuk, Şebnem Sönmez, Başak Parlak, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Elifcan Ongurlar, Müjde Uzman ve Merve Çağıran'ın olduğu film, kişisel dönüşüm kampında bir araya gelen 7 kadının öyküsünü beyazperdeye taşıyor.

Senaryosunu Nergis Otluoğlu Akoğlu'nun yazdığı filmde ayrıca Ertan Saban, Nami Esatgil, Yurdaer Okur ve Halil İbrahim Yılmaz rol alıyor.

"Kadınlara Mahsus" filmi 22 Aralık'ta vizyona girdi.

‘Efsane’ Filminden Efsane Gönderme

Yapımcılığını Aytaç Ağdağ’ın yapımını Aytaç Medya ve Zirve Yapım'ın üstlendiği, senaryo ve yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir'in oturduğu ‘Efsane’ filminden Çorum selamı.

Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt, Serdar Gökhan, Şinasi Yurtsever, Ayhan Taş, Sadi Celil Cengiz, Elif Ongan, Cemile Canyurt, Rojhat Özsoy, Tuana Tezsay, Devrim Saltoğlu, Ferhan Vural, Burcu Gönder gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Efsane filminden efsane gönderme geldi. Tüm dünyanın diline dolanan “Hi Barbie hi Ken” akımına gönderme yapan Ahmet Kural ve Tuana Tezsay’ın Çorum’a özgü selamlamaları yeni bir akımı başlattı. Çorum şivesiyle “Merabayın Sevim merabayın Sadık” diyerek selamlaşan ikili, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Yılın en iddialı komedi filmi olarak sinemaseverleri güldürmeye hazırlanan film, 7 bin yıllık yoğurdun sırrını eğlenceli bir dille anlatıyor. Efsane filmi 2 Şubat 2024'te sinemaseverlerle buluşacak.

Filmin Konusu

Çorum’da yaşayan Sadık ve ailesi binlerce yıllık aile geleneği olarak yoğurtçuluk yapmakta, yoğurtlarının lezzeti ve şifasıyla bilinmektedirler. Bu efsane yoğurdun sırrı ise ailenin en büyüğü olan Dede tarafından saklanmakta ve yoğurtları o yapmaktadır. Ancak bir yaz günü dedenin evinin çatısına kar yağması her şeyi değiştirecektir… Efsaneye göre sırra sahip olanın çatısına yaz günü kar yağarsa o sır başkasına aktarılmalı, aileden başka birine el verilmelidir. Eğer verilmezse, ailenin başına büyük felaketler gelecek ve helak olacaklardır. Bir an önce el verilmesi için Yoğurtçuoğlu ailesinin tüm fertleri bir araya gelmelidir. Buna Sadık’ın İstanbul’da yaşayan ve ailesiyle görüşmeyen ikiz kardeşi Özgür’de dahildir. İkiz kardeşler Sadık ve Özgür binlerce yıldır nesilden nesile aktarılan efsane yoğurdun sırrını Dede’lerinden alabilmek için amansız bir mücadeleye girişeceklerdir.

Ahmet Taş…" Yeni Bir Yıldız Doğuyor

Daha önce Bir dede ile lösemi hastası torununun hikâyesini konu alan “Dedemin Gözyaşları” isimli sinema filminde, Halil Ergün’ün çırağı Osman karakterine hayat veren genç oyuncu Ahmet Taş, çok yakında çekimlerine başlanacak yeni bir sinema filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Dedemin Gözyaşları isimli sinema filminde başarılı bir performans sergileyerek yönetmeninden tam not alan ve başarılı oyunculuğunun yanı sıra mütevazı kişiliğiyle de tüm ekip arkadaşlarının takdirini toplayan Ahmet Taş, oyunculuğa her geçen gün daha da ısınarak profesyonel anlamda oyunculuk serüvenine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Oyunculuğu severek yaptığını her fırsatta dile getiren genç oyuncu, yine Yapımcı ve Yönetmen amcası İhsan Taş’ın çekeceği güzel bir sinema filmiyle, yine farklı bir karakterle karşımızda olacak.

Genç oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü “Dedemin Gözyaşları” filmiyle ilk ciddi rolümü oynadım. En büyük hayalim, çırağını oynadığım Halil Ergün üstadım gibi, düzgün ve kaliteli projelerde yer almak” diye konuştu.

‘Aşk Mevsimi’ Filmi 9 Şubat'ta Sinemalarda

Yapımını Sugarworkz’ün yapımcılığını ve yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği, senaryosunu Ali Tanrıverdi ile Murat Şeker’in birlikte kaleme aldığı ‘Aşk Mevsimi’ filminin afişi yayınlandı.

Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun, ‘Şirin’ ve ‘Ali Yaman’ olarak yer aldığı afiş ‘Aşk’ Mevsimi’nin naif esintisini hissettirdi. Bozcaada’nın doğal güzelliğinde çekilen fotoğraflar Yiğit Eken imzası taşırken afiş tasarımı ise Emre Erdem’e ait.

9 Şubat 2024’te vizyondaki yerini alacak film yıllara yayılan bir aşk hikayesini kimi zaman gülümseten kimi zaman yürek burkan bir atmosfer eşliğinde anlatmaya hazırlanıyor.

Başrollerini Dilan Çiçek Deniz ve Cem Yiğit Üzümoğlu’nun paylaştığını filmin kadrosunda Fırat Tanış, Duygu Sarışın, Hakan Bilgin, Ertuğrul Postoğlu, Lila Gürmen, Mert Asutay, Çiçek Dilligil, Murat Karasu ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

Şirin ve Ali Yaman’ın Bozcaada’dan İstanbul’a uzanan aşk hikayesi izleyicilere hem romantik hem de çarpıcı dakikalar yaşatacak.

‘ Aşk Mevsimi’ 9 Şubat 2024’te sinemalarda

"Ayça Varlıer ve Serhan Aydemir'den Manhattan’da Unutulmaz Performans"

Ünlü oyuncu ve aynı zamanda şarkıcı Ayça Varlıer ve DJ Serhan Aydemir, Manhattan'ın popüler mekanı Drom'da geçtiğimiz akşam muhteşem bir performans sergiledi. 'Disco Turco' adı verilen bu özel gecede, Türkçe ve İngilizce pop şarkılarına Varlier'in büyüleyici vokalleri eşlik etti, Aydemir ise DJ kabininde harikalar yarattı. New York'taki Türk topluluğu, bu eşsiz müzik şölenine coşkuyla katıldı.

Ayça Varlıer ' uzun zaman sonra şarkı söylemek muhteşem bir his. Hele hiç bilmediğim bir kitlenin karşısında onların alkışları ve tepkileri ile daha da sarsıcı duygular yaşattılar' açıklamasını yaptı. Varlıer bundan sonra ayda 1 kere aynı mekanda sahne alacak.

“Afacanlar Kampta” Filmi 19 Ocak 2024’te Vizyonda

Afacanların yeni macerasını konu alan TRT ortak yapımı “Afacanlar Kampta” filmi 19 Ocak 2024’te vizyona girecek. Yaz kampındaki Emirhan ve afacanların başlarından geçen keyifli macerayı ekranlara taşıyacak olan filmin başrol oyuncularından Berat Efe Parlar, “Bu sefer küçük kardeşlerimin abisi olarak rol alıyorum. Dostluk, arkadaşlık ve dayanışmanın önemini vurgulayan, birlik olunca üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şeyin olmayacağını anlatan, çocuklar kadar ailelerin de severek izleyeceği, birlikte hoş vakit geçirecekleri macera dolu bir film çektik. Herkesi bekliyoruz” dedi.

Afacanlar serisinin ikinci filmi “Afacanlar Kampta”, beyazperdede hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. TRT ortak yapımı “Afacanlar Kampta”, 19 Ocak 2024’te vizyona girecek. Enes Ateş’in yönetmenliğini yaptığı filmde, afacanların soluk kesen macerası devam edecek.

Başrollerini Berat Efe Parlar (Emirhan), Bülent Polat (Armando), Talha Tosun (Arda), Ebrar Alya Demirbilek (Esila), Rastin Paknahad (Ömer) ve İrem Tokat’ın (Sedef) paylaştığı filmin senaryosunu Enes Ateş, Oğuz Ayaz ve Hande Canpolat kaleme aldı. Yapımcılığını ise, Serdar Atacan, Serhat Usak ve Enes Ateş üstlendi. Yaz kampına gelen çocukların yaşadıkları akıl almaz olaylar sonrasında kampın başına geçmek zorunda kalan Emirhan ve afacanların başlarından geçen keyifli maceranın konu alındığı “Afacanlar Kampta” filminde heyecan hiç bitmeyecek.

Zaferin Rengi Filmi 16 Şubat'ta İzleyicisiyle Buluşmaya Hazırlanıyor

1918-1923 döneminin işgal altındaki İstanbul’unda geçen hikayesi ve Anadolu’da başlatılan direnişin, her biri birbirinden ilginç hikâyeye sahip karakterlerinin yer aldığı ZAFERİN RENGİ filminde, Mustafa Kemal’in Samsun’a yolculuğu için vize veren, işgal gücü askeri Yüzbaşı John G. Bennett karakterine yetenekli oyuncu Yılmaz Adam Bayraktar hayat verdi.

Almanya’da doğup büyüyen ve oyunculuk eğitimini Almanya’da tamamlayıp kariyerine üç dilde Avrupa ve Türkiye’de devam eden Yılmaz Adam Bayraktar’ın canlandırdığı John G.Bennet; 1919 yılında İstanbul’da İngiliz kuvvetlerinde istihbarat subayı olarak çalışmış, 16 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal’in Samsun’a yolculuğu için vize vermesiyle tarihin akışında kilit bir rol oynamıştır. Bennet, çok iyi derecede Türkçe konuşabilen, Türkiye, Türkler ve tasavvuf üzerine büyük bir bilgi birikimine sahip İngiliz bilim adamı, yazar ve düşünür olarak tanınmaktadır.

Bu rol için seçmelere katılan Yılmaz A. Bayraktar; ‘Canlandırdığım Bennet karakteri çok enteresan bir karakter, ben onunla şahsen tanışmak istemezdim. Kendisi aslında filozof, matematikçi, yazar. 1918 Fransa’da bir motor kazası geçiriyor ve bir süre komada kalıyor. Komadan çıktıktan sonra da ölümü yendiğini zanneden bir insan.

Kazadan 1 ay sonra İngiltere’den Türkiye’ye gönderiliyor. Türkçe’ye çok da hâkim. Bennet’i tanımak için orijinal kayıtlarını dinlediğimde “gerçekten o kelimeyi nerden biliyor, nasıl bir kelime yani” dediğim çok anlar oldu. Filmin seçmeleri sürecinde önüme gelen karakter tanıtımı dosyasında fotoğrafını gördüğümde de benim gençlik yıllarıma çok benzediğini gördüm, bu rolü alacağım dedim ve aldım.’ yorumunda bulunuyor.

Yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz’un oturduğu ZAFERİN RENGİ, oyunculukları, makyaj ve kostüm tasarımlarıyla bir dönem filmi olarak içinde geçen zamanı 16 Şubat’ta tüm gerçekliği ile perdeye taşımaya hazırlanıyor.