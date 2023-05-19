İstanbul

Torino kentindeki Alpitour Spor Salonu'nda yapılacak şampiyonluk maçında iki Türk takımı VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından ilk kez 1960-1961 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla başlatılan ve daha sonra Şampiyonlar Ligi adını alan organizasyonu, geride kalan 61 sezonda 26 farklı takım kazandı.

Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şampiyonluğu, tamamı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde olmak üzere 11 kez mutlu sona ulaşan Dinamo Moskova elde etti. Dinamo Moskova, sırasıyla 1961, 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 ve 1977 yıllarında şampiyonluk yaşadı.

Bu kulvarda Dinamo Moskova'yı, kazandığı 8 şampiyonlukla Uralochka takip etti. SSCB döneminde Uralochka Sverdlovsk adıyla 6 şampiyonluk elde eden kulüp, Rusya döneminde ise Uralochka-NTMK Ekaterinburg ismiyle 2 kez daha mutlu sona ulaştı.

Şampiyonluk yarışında iki Rus ekibinin ardından gelen takım ise Volley Bergamo oldu. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez zirvede yer aldı.

Öte yandan kadınlarda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu toplamda 22 kez ile en fazla SSCB ekipleri kazandı. SSCB'nin ardından 17 şampiyonluk kazanan İtalyan ekipleri ikinci durumda bulunurken, Türk takımları 7, Bulgaristan ve SSCB'nin dağılmasının ardından Rusya takımları da üçer şampiyonluk elde etti.

Son 11 sezonda kupa 7 kez Türk takımlarının

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları, son 11 sezonun 7'sinde şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda final oynayan ilk Türk takımı, 1980 yılında Eczacıbaşı oldu. Sonrasında 1998 ve 1999'da VakıfBank, 2010'da da Fenerbahçe final oynama başarısı gösterse de kupa Türkiye'ye gelmedi.

Bu kulvardaki ilk şampiyonluğu 2011'de VakıfBank ile elde eden Türkiye, ardından 6 kez daha mutlu sona ulaştı. Bu süreçte VakıfBank toplam 5, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı ise birer şampiyonluk kazandı.

Türkiye, 2010 ve sonrasında finallerin gediklisi

Türk takımları, 2010'dan bu yana oynanan 12 finalin 11'inde yer aldı.

2010'da Fenerbahçe'nin Volley Bergamo'ya kaybetmesiyle başlayan sürecin ardından 13 yılda 12 final müsabakası yapıldı. Bu dönemde Türk takımları, 11 kez finalde yer aldı ve 7 kez gülen taraf oldu.

Söz konusu süreçte VakıfBank 8 finalin 5'inden zaferle ayrılırken, Fenerbahçe 2 finalin 1'ini kazandı. Eczacıbaşı ise 1 kez finale çıkarken, onu da kayıpsız geçti.

Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonları

CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ekipler şöyle:

Yıl Takım Ülke 1961 Dinamo Moskova SSCB 1962 Bruvestnik Odesa SSCB 1963 Dinamo Moskova SSCB 1964 Levski-Spartak Sofya Bulgaristan 1965 Dinamo Moskova SSCB 1966 CSKA Moskova SSCB 1967 CSKA Moskova SSCB 1968 Dinamo Moskova SSCB 1969 Dinamo Moskova SSCB 1970 Dinamo Moskova SSCB 1971 Dinamo Moskova SSCB 1972 Dinamo Moskova SSCB 1973 Nim-Se Budapeşte Macaristan 1974 Dinamo Moskova SSCB 1975 Dinamo Moskova SSCB 1976 Ruda Hvezda Prag Çekoslavakya 1977 Dinamo Moskova SSCB 1978 Traktör Schwerin Doğu Almanya 1979 CSKA Sofya Bulgaristan 1980 Ruda Hvezda Prag Çekoslavakya 1981 Uralochka Sverdlovsk SSCB 1982 Uralochka Sverdlovsk SSCB 1983 Uralochka Sverdlovsk SSCB 1984 CSKA Sofya Bulgaristan 1985 ADK Almatı SSCB 1986 CSKA Moskova SSCB 1987 Uralochka Sverdlovsk SSCB 1988 Olimpia Teodora Ravenna İtalya 1989 Uralochka Sverdlovsk SSCB 1990 Uralochka Sverdlovsk SSCB 1991 Mladost Zagreb Yugoslavya 1992 Olimpia Teodora Ravenna İtalya 1993 Parmalat Matera İtalya 1994 Uralochka Ekaterinburg Rusya 1995 Uralochka Ekaterinburg Rusya 1996 Parmalat Matera İtalya 1997 Foppapedretti Bergamo İtalya 1998 OK Dubrovnik Hırvatistan 1999 Foppapedretti Bergamo İtalya 2000 Foppapedretti Bergamo İtalya 2001 Volley Modena İtalya 2002 RC Cannes Fransa 2003 RC Cannes Fransa 2004 Tenerife Marichal İspanya 2005 Foppapedretti Bergamo İtalya 2006 Sirio Colussi Perugia İtalya 2007 Foppapedretti Bergamo İtalya 2008 Colussi Perugia İtalya 2009 Volley Bergamo İtalya 2010 Volley Bergamo İtalya 2011 VakıfBank Güneş Sigorta TT TÜRKİYE 2012 Fenerbahçe Universal TÜRKİYE 2013 VakıfBank TÜRKİYE 2014 Dinamo Kazan Rusya 2015 Eczacıbaşı VitrA TÜRKİYE 2016 Pomi Casalmaggiore İtalya 2017 VakıfBank TÜRKİYE 2018 VakıfBank TÜRKİYE 2019 Igor Gorgonzola İtalya 2020 Koronavirüs nedeniyle yapılmadı - 2021 Voleybolda Avrupa'nın zirvesinde Türk derbisi Imoco Volley İtalya 2022 VakıfBank TÜRKİYE

AA