Merhabalar sevgili dostlar,

Trakyanın meşhur yemeklerinden olan “Kadınbudu Köfte”, bazı farklı versiyonları ile Balkan Ülkelerinde de sunulur.

Neden hem kavrulmuş hemde çiğ kıyma konuluyor diye soranlara, Kadınbudu Köftenin en önemli özelliği diyebilirim. Yerken farklı pişirme oranlarıyla tüm lezzetleri harmanlayan bir lezzet çıkmasıdır.

15. yüzyılda Osmanlı Döneminde “Ahmet Cavit” tarafından yazılmış bir mutfak sözlüğü olan “Tercüme-i Kenzü'l-İştiha” adlı eserde “Küfte”olarak yer alır Köfteler...

Küfte; Dövülmüş, ezilmiş anlamında Farsça bir sözcüktür. Aslında köfte, mutfakta uygulanan bir genel tekniğin adıdır.

Kullanılan ana malzemeler düşünülürse kıymanın dışında, balıkla, tavukla, bulgurla, bakliyatla, sebzeyle de yapılan çeşitli köfteler mevcuttur. Şirvani'nin 13. yüzyıla ait Arapça yemek kitabında farklı türde ve farklı pişirme teknikleriyle yapılmış yemeklere rastlanır.

Kanuni Sultan Süleyman'ın oğulları Şehzade Bayezıd ve Şehzade Cihangir'in, 1539 yılı Kasım ayında yapılan sünnet düğünlerinde verilen ziyafette “Köfte ve Has Ekmek”de ikram edilen yemekler arasındadır.

Osmanlı Saray Muftağında 16. yüzyılda “Köfte” çeşitleri daha yaygındır.

18 ve 19. yüzyıllarda ise pirinç ve bulgurun köfte harcını zenginleştirmek amacıyla yaygın olarak kullanıldığı dönemlerdir.

Çok eski geçmişiyle günümüze kadar hala çok sevilerek tükettiğimiz “Kadınbudu” köfteyi uzun zamandır hazırlamayan ve yemeyenler için bir hatırlatma olsun...

Haydi buyrun, tam ölçülerde enfes lezzeti ile “Kadınbudu köfte”tarifi...

MALZEMELER:

• 12 adet köfte içindir.

• 400 gr dana kıyma

• 1 orta boy kuru soğan

• 7-8 dal ince kıyılmış maydanoz

• 3 yemek kaşığı haşlanmış pirinç

• Tuz & Karabiber

KIZARTMAK İÇİN:

• 2 ad yumurta

• 1 çorba kasesi un

HAZIRLANMASI:

• Kıymanın takribi 100gr kadarını bir tavaya alın ve kavurmaya başlayın.

• Kuru soğanı rendeleyin ve tamamen kavrulan kıymaya ekleyin ve 5 dakika birlikte tekrar kavurun.

• Kalan kıymayı bir kaseye alın.

• Üzerine kavurduğunuz kıyma ve soğanı ilave edin.

• Haşlanmış pirinci, ince kıyılmış maydanozları, tuz ve karabiberi ekleyerek yoğurun.

• Oval ve tombulca köfte olacak şekiller vererek tabağa dizin.

• Buzdolabında dinlendirin.

• Kızartma sırasında, bir tabağa yumurtaları çırpın, başka bir tabağa da unu alın.

• Tavaya bolca ayçiçek yağı alın ve kızdırın.

• Köfteleri önce una sonra çırpılmış yumurtaya bulayın ve kızartın.

• Köftelerin içlerinin iyi pişmesi için devamlı çevirin.

• Kadınbudu köftenin özelliği büyük oluşu ve yanlarının yumurtadan dolayı saçaklanmasıdır.

• İster sıcak, ister ılık ikram edebilirsiniz.

• Yanında patates püresi de iyi gider.

Afiyet olsun...

Sevgiyle...