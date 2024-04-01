İstanbul Beyoğlu’ndan Bayan AYSEL AKYÜREK soruyor:

‘’… Ben 35 yaşında hiç evlenmemiş bir kızım.

20 – 25’li yaşlarımda televizyonlarda izlediğim Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey’in YASEMİNCE filmlerindeki “KAKILMIŞ” tiplemesini gördükten sonra evlenmekten korkuyorum.

İnce İnce Yasemince, Şimdi Seni Bununla Nasıl Döveceğim, Dayak Yemeye Son Çare, Neyse Halim Çıksın Falım gibi filmlerindeki kadınlara yapılan kötü davranışları hiç unutamıyorum.

Ya alacağım genç bana aynı eziyetleri yaparsa diye psikolojik durumlara girdim.

Bir de televizyon kanallarındaki haberlerde erkeklerin evlendikten sonra eşlerine yardımcı olmadıklarını da örneklerle izliyorum.

Biz kadınlar ve genç kızlar dinimize göre tüm ev işlerini yapmaya mecbur muyuz?

Erkekler ev işlerinde eşlerine yardımcı olamazlar mı?

Din bu yardımlaşmayı yasaklıyor mu? ‘’

Bayan Aysel hanımın sorusu özetle bu…

Evlenmek ve yuva kurmak her bayan ve erkek için en tabii ve medeni bir görevdir.

Cenabı Allah tarafından Nahl suresinin 72′inci ayetinde:

“Allah size kendinizden eşler var eder. Eşlerinizden de oğullar ve torunlar var eder. Size temiz şeylerden rızık verir. Öyleyse bâtıla inanıyorlar ve Allah’ın nimetini inkâr mı ediyorlar?” buyuruyor.

Kütüb-ü Sitte’de bulunan bir Hadis-i Şerifte de Peygamberimiz“ Ey gençler topluluğu. Sizden evlenmeye gücü yetenler evleniversin. Çünkü o gözü daha bir koruyucu iffeti daha bir muhafaza edicidir.” buyurmaktadır.

Müslüman-Türk milletinin yaşayışında ailenin yeri ve önemi çok büyüktür.

Toplumumuzun bütün insanları aile denilen kutsal çatının altında milli ve ahlaki değerleri benimseyip mutlu bir hayat yaşamanın gayreti içinde olmalıdır.

Televizyonda Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey’in canlandırdığı “KAKILMIŞ” tiplemesine bakıp evlenmekten korkmanıza gerek yoktur.

Bu tiplemeyi ortaya koyan yazar, yönetmen ve oyuncular öyle sanıyorum ki;

‘’ böyle olun ‘’ mesajı vermek değil. ‘’ böyle olmayın ‘’ mesajını vermek istemişlerdir.

Aksini düşünmek insanlıkta ve İslamlıkla bağdaşmaz.

Müslümanlıkta ahlaki temeller üzerine kurulmuş bir ailede; mutluluk, dirlik-düzenlik, karşılıklı sevgi-saygı vardır.

Fethü-l Barî isimli arapça eserde belirtildiğine göre; Evin her türlü ihtiyacı erkek tarafından karşılanmalıdır.

Bununla birlikte kadının eşine yardımcı olma zorunluluğu da vardır.

Bunlar karşılıklı sevgi-saygı esasına dayalı olmalıdır.

Eşler arasında karşılıklı sevgi, saygı, sadakat, sabır, sorumluluk bilinci ve hoşgörü olmalıdır.

Erkek evine bağlı olmalı, ailesinin beslenme, yiyecek, giyecek ve diğer ihtiyaçlarını da helâl yönden karşılamalıdır.

Erkek, ailesinin İslâmî vazifelerini en iyi şekilde yapmasına yardımcı olmalıdır.

Erkek hanımına karşı sert, kaba olmamalı, yumuşak, nâzik davranmalıdır.

Kadın da evine bağlı olmalı, kendi hakkında kötü söz söylenmesine sebep olacak davranışlardan kaçınmalı, dedikodulara sebep olmamalıdır.

Kadın çocuklarına en iyi şekilde bakmalı ve evinde yapılması gerekenleri de ihmal etmemelidir.

Çocuklarının terbiyesinde de anne-baba birlikte gereken fedakârlığı yapmalıdır.

Kadınlarımız; “Kadınlar ev işlerini yapmaya mecbur değildir.”diyerek nasıl bir kenara çekilemezse erkeklerimiz de hem ev işlerini hem de evin dışındaki işleri kadınlara bırakamaz.

Hayatın müşterek olduğu unutulmamalıdır.

Kadın erkeğin hizmetçisi değil, onun hayat arkadaşıdır.

Erkek zaman-zaman ev işlerinde eşine de yardımcı olmalıdır.

Erkek ona yardımcı olurken kadınlar da adeta bir ibadet niyetiyle kocasına yardımcı olmalıdır.

Peygamberimiz ev işlerinde eşine daima yardıma olmuştur.

Köşemizle ilgili görüşleriniz için teşekkür ediyoruz..

Size tavsiyemiz mutlu bir yuva kurmak için KAKILMIŞ tiplemesini unutmanız ve adresinize gönderdiğimiz dinî yayınların evlenmeyle ilgili bölümlerini okumanızdır.

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Hoşça kalınız.